Révolution japonaise sur la Lune : un mini-robot s'est déplacé autonomy pendant 100 minutes

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Révolution japonaise sur la Lune : un mini-robot s'est déplacé autonomy pendant 100 minutes

L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a annoncé avoir franchi une étape cruciale dans l'histoire de l'exploration spatiale. Le mini-robot SORA-Q (également appelé LEV-2), développé par l'agence, s'est déplacé de manière totalement autonome sur la surface lunaire pendant plus de 100 minutes, transmettant avec succès des images uniques vers la Terre. Cette expérience est la preuve pratique d'un nouveau concept qui pourrait totalement transformer l'avenir des missions lunaires. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, ce petit appareil a été testé dans le cadre de la mission SLIM, qui a atterri près du cratère Shioli en janvier de cette année. L'objectif principal de l'expérience était de vérifier la possibilité d'utiliser un groupe de dizaines de petits robots bon marché au lieu d'un seul rover large et coûteux. Une telle approche augmente la stabilité des missions : si un petit robot tombe en panne, les autres continuent l'exploration.

Du jouet à la technologie spatiale

Le robot SORA-Q est un appareil sphérique d'un diamètre de seulement 8 centimètres. Après son atterrissage sur la surface lunaire, il s'ouvre pour devenir une plateforme à roues. Fait intéressant, les ingénieurs de la JAXA, en collaboration avec Sony et le fabricant de jouets TOMY, ont conçu la structure de ce robot sur la base de jouets transformateurs. C'est un exemple unique d'harmonie entre les technologies spatiales et le design industriel quotidien.

Se déplacer sur la surface lunaire est considéré comme une tâche extrêmement complexe. Le sol lunaire — le régolithe — est composé d'une poussière très fine et abrasive, ce qui rend difficile l'adhérence des roues. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs de SORA-Q ont décidé de faire tourner les roues autour d'un axe légèrement décalé. En conséquence, le robot se déplace comme s'il « sautait » à chaque rotation, évitant ainsi de s'enfoncer dans le régolithe meuble. Cette méthode a permis au petit appareil de parcourir une distance de 24 mètres.

Contrôle totalement autonome

En raison du délai de communication entre la Terre et la Lune, le pilotage à distance en temps réel est un processus risqué et lent. C'est pourquoi le LEV-2 possède un haut niveau d'autonomie. Grâce à son système intégré de traitement d'images, le robot peut reconnaître le module d'atterrissage SLIM et l'utiliser comme point de référence pour calculer ses propres coordonnées de manière indépendante.

Cette mission réussie devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Si de tels mini-systèmes sont produits à grande échelle, les futures missions lunaires utiliseront un « essaim » de robots (swarm robotics) au lieu d'un seul appareil massif. Cela permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'explorer plus en détail les zones complexes de la Lune.

Cette nouvelle est également d'une importance majeure pour les passionnés d'espace et les jeunes ingénieurs ouzbeks. Elle démontre qu'il est possible de trouver des solutions simples et compactes à des problèmes complexes, et que même le design des jouets peut aider à conquérir l'espace.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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