Le géant technologique japonais Sony a officiellement présenté le capteur d'image Lytia L910, marquant le début d'une nouvelle ère pour la photographie mobile. Ce capteur est le premier appareil mobile de l'histoire de l'entreprise à intégrer l'architecture LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), permettant de capturer des photos de qualité professionnelle même dans les conditions d'éclairage les plus complexes. La nouvelle technologie vise à élargir considérablement la plage dynamique des caméras de smartphones. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le capteur Lytia L910 est un capteur CMOS multicouche de 1/1,28 pouce avec une résolution effective de 50 mégapixels. Chaque pixel mesure 1,22 micromètre. Selon ixbt.com, la principale caractéristique du nouveau capteur est sa capacité à fournir une plage dynamique allant jusqu'à 100 dB en une seule image. Cette valeur est nettement supérieure aux capacités de nombreux smartphones flagships actuels.

La technologie LOFIC et ses avantages

Contrairement aux méthodes HDR traditionnelles, l'architecture LOFIC proposée par Sony ne nécessite pas la fusion de plusieurs images aux expositions différentes. Toutes les données nécessaires sont collectées en une seule prise, éliminant ainsi les problèmes de flou (blur) et de scintillement lors de la capture d'objets en mouvement. Cette approche fonctionne en synergie avec la technologie Triple Conversion Gain HDR.

Le nouveau capteur évite la surexposition dans les zones très lumineuses et minimise le bruit dans les zones d'ombre. En conséquence, l'utilisateur obtient une image riche en détails avec des transitions de tons fluides. Les représentants de Sony soulignent que le niveau de bruit aléatoire a été réduit de 30 % par rapport au capteur Lytia 828 précédent.

Efficacité énergétique et capacités vidéo

Le Lytia L910 se distingue non seulement par la qualité d'image, mais aussi par son efficacité énergétique. Grâce à des circuits optimisés, la consommation d'énergie lors du traitement d'image a été réduite. Cela permet aux smartphones d'enregistrer des vidéos HDR de haute qualité en résolution 4K à 60 fps pendant plus longtemps.

De plus, le capteur est capable de filmer à 30 fps en résolution 50 MP et à 120 fps en résolution 12,5 MP. Cela devrait être idéal pour les créateurs de contenu de qualité pour les jeux mobiles et les réseaux sociaux. L'arrivée d'appareils équipés de cette technologie sur le marché ouzbek suscitera sans doute un grand intérêt parmi les passionnés de vidéographie mobile.

Selon les plans de l'entreprise, les livraisons massives de capteurs Lytia L910 débuteront à l'été 2026. D'après les premières informations, les premiers smartphones équipés de ce capteur révolutionnaire devraient être les séries Vivo X500 et Oppo Find X10. Sony souhaite renforcer sa position dans la course face à des concurrents tels qu'Apple et Samsung.