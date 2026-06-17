DeepL acquiert la startup Mixhalo : une nouvelle ère pour la traduction en direct

Le célèbre service de traduction textuelle DeepL a franchi une étape cruciale dans le développement de ses technologies vocales. L'entreprise a annoncé l'acquisition de Mixhalo, une startup proposant des services de transcription audio et de traduction en temps réel pour les événements et conférences en direct. Cet accord constitue pour DeepL non seulement de nouvelles capacités technologiques, mais aussi un tremplin stratégique pour son expansion sur le marché américain. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La startup Mixhalo a été fondée en 2016 par Mike Einziger, guitariste du groupe Incubus, et la violoniste Ann Marie Simpson-Einziger. Initialement, le projet visait à améliorer la qualité audio pour les fans lors des concerts, mais avec le temps, il est devenu un système d'accompagnement vocal en temps réel pour les événements sportifs et les grands rassemblements. Au cours de son activité, la startup a réussi à lever plus de 39 millions de dollars auprès d'investisseurs majeurs tels que Fortress Investment et Founders Fund.

Intégration technologique et intelligence artificielle

Selon Vik Singh, dirigeant de Mixhalo, l'entreprise utilisait depuis longtemps les technologies de DeepL comme principal fournisseur de traduction. Dans une interview accordée à TechCrunch, il a souligné que le partenariat avec DeepL s'est développé naturellement et que les similitudes entre les deux entreprises — traduction vocale pour les réunions, traitement de documents et événements en direct — ont facilité la décision de fusion.

Bien que DeepL concurrence depuis longtemps des géants comme Google Translate pour la traduction textuelle, l'entreprise se concentre massivement sur l'AI vocale ces dernières années. En particulier, en 2024, l'entreprise a lancé une fonction de voice-to-text dans plus de 33 langues. En avril, un système de traduction voice-to-voice destiné aux réunions multilingues a été présenté.

Événements en direct et nouveau bureau

Le PDG de DeepL, Jarek Kutylowski, a noté que les technologies de Mixhalo représenteraient à la fois une solution prête à l'emploi et un outil marketing pour l'entreprise. Grâce à ce système, les participants aux conférences pourront écouter le discours de l'orateur dans leur langue maternelle via leur smartphone, sans aucun délai. Cela est particulièrement crucial pour les conférences internationales et les forums d'affaires.

Un autre aspect important de cet accord est que DeepL ouvrira son nouveau bureau dans la région de la Bay Area sur la base de Mixhalo, situé à San Francisco. Cela permettra à l'entreprise d'étendre ses opérations aux États-Unis et d'attirer des talents locaux. Actuellement, DeepL lutte contre des concurrents tels que Wordly AI et Palabra, mais la fusion avec Mixhalo devrait lui donner un avantage significatif dans le domaine de l'audio en direct.

Les technologies de DeepL ne sont pas inconnues des utilisateurs ouzbeks. Bien que le service ne supporte pas encore pleinement la langue ouzbèke, ses algorithmes de traduction de haute qualité sont largement utilisés par de nombreux spécialistes locaux pour la communication entre l'anglais et le russe. À l'avenir, le développement des technologies vocales de DeepL pourrait devenir la solution principale pour éliminer les barrières linguistiques lors d'événements internationaux.