Révolution de la santé féminine : Clair Health crée un appareil intelligent de suivi hormonal

Jenni Duan et Abhinav Agarval, diplômés de l'université de Stanford, ont fondé la startup Clair Health pour initier une nouvelle ère dans le suivi de la santé des femmes. Ce projet développe le premier appareil portable capable de surveiller les changements hormonaux en temps réel de manière non invasive. Cette technologie aidera les femmes à mieux comprendre les processus complexes de leur organisme et à détecter précocement les problèmes de santé. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations de TechCrunch, le projet Clair Health a réussi à lever 11,6 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Khosla Ventures. Le processus de financement a vu la participation d'a16z speedrun, Cartan Capital, d'autres fonds de capital-risque prestigieux ainsi que de l'investisseuse renommée Anne Wojcicki. Les fonds levés seront alloués à l'amélioration du système de capteurs de l'appareil et à l'extension des algorithmes d'AI.

Avantages par rapport aux montres connectées traditionnelles

Aujourd'hui, les appareils populaires comme l'Apple Watch ou la Pixel Watch se limitent principalement au gyroscope, aux capteurs optiques et à la mesure de la température corporelle. Les fondateurs de Clair Health soulignent que ces capteurs ne suffisent pas pour donner une vision complète de la santé hormonale. Le nouveau gadget est équipé de 10 biosenseurs différents, dont un capteur biomagnétique unique capable d'analyser la dynamique des hormones.

L'appareil suit non seulement le cycle menstruel, mais aussi les processus inflammatoires, les œdèmes, le niveau d'énergie et les signes de la périménopause. Ces données permettent aux femmes, lors d'un rendez-vous médical, de présenter des données médicales sous forme de chiffres et de graphiques précis plutôt que de simplement décrire leurs symptômes verbalement.

AI vocale et approche individualisée

Un autre aspect unique de la startup est sa méthode de communication avec l'utilisateur. Clair Health a créé son propre modèle d'AI capable d'analyser les biomarqueurs via la voix de l'utilisateur. Après quelques minutes de conversation, le système est capable de déterminer à quelle phase du cycle se trouve la femme et son état hormonal.

Selon Jenni Duan, les applications mobiles existantes ne permettent souvent de marquer qu'un nombre limité de symptômes. Clair Health permet à l'utilisateur d'exprimer librement ses problèmes via une interface vocale, et l'AI analyse ces informations pour élaborer des recommandations individualisées.

Le projet est actuellement au stade de prototype, et sa version finale devrait être non seulement hautement technologique, mais aussi esthétiquement attrayante. De telles innovations pourraient jouer un rôle important dans des pays comme l'Ouzbékistan pour renforcer le diagnostic à distance et les mesures de prévention de la santé féminine via les technologies numériques.