Quand la vie s'éteindra-t-elle sur Terre : les scientifiques recalculent la date de fin de la biosphère

Les prédictions sur l'avenir de la vie sur Terre passionnent le monde scientifique depuis longtemps. Selon les résultats d'une étude récente et approfondie, la biosphère de notre planète pourrait subsister plus longtemps que prévu. Des analyses basées sur des modèles climatiques modernes indiquent que le monde végétal terrestre pourrait exister pendant encore 1,35 à 1,87 milliard d'années. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé un modèle climatique tridimensionnel complexe prenant en compte les interactions entre l'atmosphère, l'océan et la surface terrestre. Au cœur de l'étude se trouve le conflit entre l'évolution du Soleil et le cycle géologique du carbone sur Terre. Le Soleil devient progressivement plus brillant et plus chaud, ce qui menace à terme la vie sur notre planète.

Deux scénarios extrêmes

Les chercheurs ont examiné deux scénarios principaux pour l'avenir de la Terre. Dans le premier scénario, l'augmentation du rayonnement solaire est compensée par la diminution du dioxyde de carbone (CO2) via l'érosion des roches silicatées, le « thermostat » naturel de la Terre. Bien que ce processus refroidisse la planète, il entraîne une baisse drastique du gaz essentiel à la survie des plantes.

Le second scénario prévoit que le taux de dioxyde de carbone reste au niveau actuel (environ 400 ppm), mais que la température augmente sans cesse. Dans les deux cas, le résultat est presque identique : les plantes périssent soit par manque de nutriments, soit à cause d'une chaleur excessive. Selon ixbt.com, l'extinction massive des plantes pourrait débuter dans 1,35 milliard d'années et s'achever totalement d'ici 1,87 milliard d'années.

Il convient de noter que ces nouveaux calculs sont bien plus optimistes que les prévisions précédentes. Auparavant, de nombreux scientifiques estimaient que la biosphère terrestre disparaîtrait en moins d'un milliard d'années. La différence réside dans le fait que le nouveau modèle a revu la relation entre la température et l'érosion des roches sur la base d'observations modernes plus précises.

Actuellement, la plupart des plantes ne peuvent survivre si le taux de dioxyde de carbone descend en dessous de 150 ppm. Les espèces les plus résistantes peuvent supporter jusqu'à 3-10 ppm. Cependant, d'ici 2 milliards d'années, cet indicateur devrait chuter en dessous de 1 ppm, rendant le processus de photosynthèse totalement impossible.

Néanmoins, les scientifiques n'excluent pas que l'ingénierie climatique ou les processus d'adaptation évolutive puissent modifier ces délais à l'avenir. Si une civilisation intelligente existait à cette époque, elle pourrait tenter de préserver la vie en modifiant l'orbite terrestre ou en gérant artificiellement les propriétés de l'atmosphère.