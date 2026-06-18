Le profit de l'IA ira aux applications plutôt qu'aux détenteurs de la technologie

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Le profit de l'IA ira aux applications plutôt qu'aux détenteurs de la technologie

Chi-Hua Chien, vétéran du capital-risque ayant été l'un des premiers à percevoir le potentiel de Facebook, avance des prévisions inattendues sur l'avenir de l'intelligence artificielle (AI). Selon lui, les plus grandes sources de revenus ne seront pas les grandes entreprises d'infrastructure développant les modèles d'AI, mais les applications qui livrent cette technologie aux consommateurs. C'est ce qu'indique un article de Techcrunch.com.

S'appuyant sur vingt ans d'expérience, Chien, cofondateur de Goodwater Capital, souligne la répétition des cycles technologiques. Selon ses analyses, lors des ères du PC, d'Internet et de la téléphonie mobile, la valeur principale s'est accumulée dans la couche logicielle appliquée plutôt que dans l'infrastructure. Par exemple, alors que les entreprises d'infrastructure mobile ont créé 700 milliards de dollars de valeur, des applications comme Netflix, Spotify, Meta et Uber ont généré une capitalisation boursière de 3,7 billions de dollars.

Dépréciation de l'infrastructure et nouvelles opportunités

Alors que de nombreux investisseurs se concentrent actuellement sur des géants comme NVIDIA ou OpenAI, Chi-Hua Chien prédit que les modèles d'AI deviendront bientôt des commodités. Cela signifie qu'avec le temps, l'écart entre les modèles d'AI les plus complexes et les programmes fonctionnant sur des smartphones ordinaires diminuera drastiquement. Actuellement, cet écart est de deux ans, mais il devrait être réduit à trois mois d'ici l'année prochaine.

Selon l'expert, les gagnants de l'ère de l'intelligence artificielle ne seront pas ceux qui vendent la technologie elle-même, mais les services qui l'utilisent pour faciliter la vie des gens. Ce processus rappelle la situation de l'ère Internet : à l'époque, les entreprises fournissant des services via le Web ont réalisé plus de profits que les fabricants d'équipements réseau.

Marché du capital-risque et stratégies d'investissement

Chien a également abordé les changements actuels sur le marché du capital-risque. Selon lui, les grandes firmes d'investissement sont désormais verticalement intégrées et n'ont plus besoin d'autres partenaires. Cela entraîne une intensification de la concurrence et une inflation artificielle de la valeur des entreprises. Grâce à une pratique appelée « financement rapide », les startups voient leur valorisation multipliée en quelques mois.

Cette tendance est cruciale pour les utilisateurs et les startups locales en Ouzbékistan. L'ouverture et la baisse des coûts des modèles d'AI sur le marché mondial permettent aux développeurs locaux de créer des produits uniques en utilisant des modèles existants sans avoir à bâtir une infrastructure coûteuse. Selon Chien, les domaines suivants sont les plus prometteurs :

  • Santé et technologies médicales ;
  • Fintech et gestion des finances personnelles ;
  • Contenu de divertissement et médias ;
  • Assistants numériques quotidiens pour les consommateurs.
En conclusion, Chi-Hua Chien doute que les Américains ou d'autres peuples confient leur vie sociale et leurs données financières à une seule « super-app ». Selon lui, même à l'ère de l'AI, les applications spécialisées qui comprennent profondément le comportement humain conserveront leur leadership sur le marché.

Intelligence ArtificielleStartupInvestissementTechnologieGoodwater Capital
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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