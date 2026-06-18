Le service Whoosh continue de croître : le marché de la micromobilité franchit une nouvelle étape

La demande pour les services de kicksharing continue de croître régulièrement en Russie et dans les pays de la CEI. En particulier, le service Whoosh a enregistré une dynamique positive significative dans ses opérations à la fin du mois de mai 2026. Ces indicateurs témoignent du renforcement du rôle des trottinettes électriques dans le système de transport urbain. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données d'ixbt.com, le nombre total de trajets effectués au cours des cinq premiers mois de l'année en cours a augmenté de 15 % par rapport à la même période l'année dernière, atteignant 17,8 millions. Ce rythme de croissance est observé non seulement en Russie, mais également dans les autres pays de la CEI où l'entreprise opère. Cela montre que les services de micromobilité se popularisent à l'échelle régionale.

Une nouvelle stratégie axée sur l'efficacité

Les représentants de l'entreprise soulignent que, pour la saison actuelle, l'accent n'est pas mis sur l'expansion quantitative du parc de trottinettes, mais sur l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources existantes. Ce changement de stratégie a permis d'augmenter la rotation quotidienne de chaque unité de transport et de positionner le matériel plus précisément dans les zones à forte demande.

Grâce à cette approche, le nombre moyen de trajets par utilisateur actif a augmenté de 11 %. Cela signifie que les utilisateurs commencent à utiliser les trottinettes non plus seulement à des fins récréatives, mais davantage comme un moyen de transport quotidien régulier. Le nombre de comptes enregistrés a augmenté de 21 % par rapport à l'année dernière, atteignant 36 millions.

Innovations technologiques et infrastructure

Whoosh met en œuvre une série de solutions technologiques afin de rendre ses services encore plus pratiques. Les nouveautés suivantes contribuent à accroître l'activité des utilisateurs :

Possibilité de démarrer des trajets via des SMS spéciaux ;

Intégration profonde avec l'infrastructure urbaine ;

Système d'analyse intelligente du positionnement des trottinettes.

Cette tendance est également pertinente pour les marchés voisins comme l'Ouzbékistan. Alors que les problèmes d'embouteillages s'intensifient dans les grandes mégapoles comme Tachkent, le modèle de service de kicksharing basé sur l'efficacité peut jouer un rôle important dans la réduction de la charge des transports.

Selon les experts, le marché du kicksharing passe désormais d'un développement extensif à une phase intensive. En d'autres termes, les entreprises cherchent à augmenter leurs revenus non pas en achetant plus de trottinettes, mais en gérant intelligemment l'existant et en augmentant la fidélité des clients. Cela aidera à former un modèle commercial durable à long terme.