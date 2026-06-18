Les prix de l'iPhone devraient augmenter considérablement à cause de l'IA

L'augmentation brutale de la demande mondiale pour les technologies d'intelligence artificielle entraîne des conséquences économiques inattendues. En particulier, le PDG d'Apple, Tim Cook, a averti que les prix de l'iPhone, du Mac et de l'iPad pourraient augmenter dans un avenir proche. La raison principale invoquée est la hausse mondiale du prix des puces de mémoire (RAM et NAND). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Récemment, le monde technologique a observé un phénomène qualifié de « RAMageddon », où le besoin en puces de mémoire dépasse l'offre. Dans une interview accordée au WSJ, Tim Cook a souligné que le prix des puces a presque quadruplé par rapport à l'année dernière. Bien que l'entreprise tente pour l'instant d'absorber ces coûts, Cook a qualifié la situation d'« instable » et a déclaré qu'une hausse des prix était inévitable.

Équilibre entre coûts et revenus

Pour l'instant, Apple n'a pas précisé quels produits verraient leur prix augmenter ni quand. Cependant, les analystes prévoient que les nouveaux modèles d'iPhone, attendus en septembre, seront les premiers touchés. Selon les experts du Financial Times, les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement de la mémoire affectent directement le coût de revient des smartphones.

Selon les calculs du cabinet de recherche TechInsights, Apple devrait ajouter au moins 270 dollars au prix du prochain modèle iPhone Pro pour maintenir sa marge bénéficiaire habituelle. Pour rappel, le prix de départ de l'iPhone 15 Pro actuel est de 999 dollars. Si ces prévisions se confirment, les utilisateurs devront payer nettement plus pour la nouvelle génération de smartphones.

Les défis de l'IA pour Apple

Curieusement, l'intelligence artificielle n'a pas encore généré les revenus massifs attendus pour Apple. Au contraire, l'entreprise subit une pression dans l'élaboration de sa stratégie d'IA pour ses appareils. Plus tôt cette année, l'entreprise a même dû payer une amende de 250 millions de dollars pour ne pas avoir présenté à temps les fonctions AI promises deux ans auparavant.

Lors de la récente conférence WWDC, Apple a présenté ses plans pour l'intelligence artificielle, notamment une mise à jour radicale de l'assistant vocal Siri. Cependant, le traitement de tels algorithmes complexes directement sur l'appareil nécessite encore plus de mémoire vive (RAM). Cela crée un cercle vicieux entraînant une hausse des coûts et, finalement, une augmentation des prix pour le consommateur final.

Ces nouvelles sont également importantes pour le marché ouzbek. Étant donné le prestige des produits Apple dans notre pays, une hausse des prix mondiaux aura un impact direct sur les tarifs des détaillants locaux. Pour l'instant, il ne reste aux consommateurs qu'à attendre la présentation d'automne et à suivre les changements officiels de la politique tarifaire.