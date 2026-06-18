Samsung révolutionne les écrans : présentation d'un RGB OLEDoS avec une luminosité de 40 000 nit

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Samsung révolutionne les écrans : présentation d'un RGB OLEDoS avec une luminosité de 40 000 nit

Le géant technologique sud-coréen Samsung Display a présenté la nouvelle génération de technologie RGB OLEDoS (OLED on Silicon) destinée au marché des appareils XR (réalité étendue). Ce développement devrait établir de nouveaux standards dans l'industrie grâce à sa luminosité record et sa précision de rendu des couleurs. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

L'entreprise a organisé une zone spéciale nommée "Grande Ourse" (Ursa Major) sur son stand, où elle a exposé sept types de dalles d'affichage différents. L'attention s'est portée principalement sur les dalles RGB OLED de 1,3 pouce. La luminosité maximale de ces minuscules écrans atteint le chiffre impressionnant de 40 000 nit. Cette valeur est plusieurs fois supérieure à celle des écrans de smartphones les plus avancés actuellement sur le marché.

Avantage technologique et efficacité de production

Selon ixbt.com, le "style RGB" utilisé par Samsung Display diffère fondamentalement des technologies OLED traditionnelles. Au lieu de filtres qui bloquent la lumière, les diodes électroluminescentes organiques sont déposées directement sur un substrat de silicium. Cela augmente non seulement l'efficacité lumineuse, mais prolonge également considérablement la durée de vie du panneau.

Les représentants de Samsung Display ont souligné que les écrans RGB OLED sont fabriqués sur la base d'un panneau unique. Cela permet de simplifier le processus de production. Comparé à d'autres technologies, cette approche permet de réduire les coûts de production de masse et d'améliorer la compétitivité du prix du produit.

Pour rappel, Honor a récemment annoncé que son nouveau smartphone Honor X80 Pro Max atteindrait une luminosité de 10 000 nit, établissant un record dans le domaine. Cependant, l'indicateur de 40 000 nit présenté par Samsung montre à quelle vitesse les technologies d'affichage évoluent et à quel point la luminosité est cruciale pour les appareils XR (lunettes de réalité virtuelle et augmentée).

S'appuyant sur sa vaste expérience et ses technologies OLED de pointe, l'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à travailler sur des écrans encore plus lumineux et efficaces à l'avenir. De telles technologies transformeront sans aucun doute l'apparence et les capacités des gadgets que nous utiliserons dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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