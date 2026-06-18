Mystère des profondeurs cosmiques : source de l'un des neutrinos les plus puissants identifiée

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Mystère des profondeurs cosmiques : source de l'un des neutrinos les plus puissants identifiée

Une équipe internationale d'astronomes a réussi à localiser l'origine de l'un des signaux de neutrinos les plus énergétiques jamais enregistrés sur Terre. L'événement IC 210922A, détecté en septembre 2021 par l'observatoire IceCube en Antarctique, est resté longtemps un mystère pour la communauté scientifique. L'énergie de cette particule était d'environ 750 TeV, l'un des niveaux les plus élevés de l'histoire des observations modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Initialement, les scientifiques ont cherché la source du signal dans la constellation d'Eridan à l'aide des télescopes spatiaux Fermi et Swift, mais les méthodes traditionnelles n'ont donné aucun résultat. Ce n'est qu'après l'analyse des données du télescope submillimétrique JCMT et du radiotélescope SMA, situés à Hawaï, que la situation s'est éclaircie. Les chercheurs ont découvert la galaxie JCMT0402-0424, auparavant inconnue, cachée derrière d'épais nuages de gaz et de poussière.

La puissance étonnante d'une galaxie cachée

Cette galaxie nouvellement découverte se situe à environ 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle est presque invisible dans le spectre optique, mais s'est révélée extrêmement active dans les ondes submillimétriques. Malgré sa taille compacte, cet objet forme de nouvelles étoiles des dizaines, voire des centaines de fois plus rapidement que la Voie lactée. C'est précisément ce processus qui aurait généré le flux intense de neutrinos.

Selon Yudji Urata, chercheur à l'Université nationale centrale de Taïwan, de telles galaxies compactes et formatrices d'étoiles pourraient être répandues dans l'univers. Selon les calculs des scientifiques, jusqu'à 20 % du flux de particules diffuses détecté par l'observatoire IceCube pourrait être produit par des galaxies lointaines et cachées de ce type. Cela ouvre une nouvelle page dans la compréhension du rayonnement de fond des neutrinos de l'univers.

L'effet de lentille gravitationnelle et l'importance de la découverte

L'effet de lentille gravitationnelle a joué un rôle décisif dans l'étude de la galaxie JCMT0402-0424. Une autre galaxie située sur la ligne d'observation a amplifié la lumière provenant de l'objet lointain grâce à sa propre gravité. Les analyses ont montré la présence de nuages de gaz et de poussière extrêmement denses au centre de la galaxie. Ce sont les processus à haute énergie se produisant dans cet environnement qui ont causé l'une des explosions de neutrinos les plus puissantes de l'histoire.

Cette découverte permet non seulement de mieux comprendre l'origine des neutrinos, mais aussi le processus de formation des galaxies dans l'univers primitif. Les résultats de cette recherche prouvent que des processus plus actifs que nous ne l'imaginions se déroulent aux confins de l'univers. À l'avenir, l'étude de tels objets « cachés » devrait devenir l'une des directions principales de l'astrophysique moderne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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