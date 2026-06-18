Les voitures Tesla mémorisent les habitudes de stationnement du conducteur

Tesla a annoncé une nouvelle mise à jour majeure pour son système Full Self-Driving (FSD). Selon le PDG Elon Musk, les véhicules électriques ne se contenteront plus de conduire de manière autonome, mais seront désormais capables d'analyser et de mémoriser les préférences de stationnement du conducteur. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Cette nouveauté vise à minimiser l'intervention du conducteur dans la conduite. Actuellement, le système FSD tente d'occuper la première place libre à l'arrivée, ce qui ne correspond souvent pas aux intentions du conducteur. La nouvelle fonction garantit que la voiture s'arrête exactement là où le propriétaire le souhaite.

L'AI apprend les habitudes du conducteur

Comme l'explique Elon Musk, le système analyse les actions passées du conducteur. Par exemple, si vous préférez vous garer derrière le bâtiment du bureau ou devant une porte spécifique de votre maison, Tesla choisira précisément cet endroit la prochaine fois. Cela évite au conducteur de devoir reprendre le volant au dernier moment.

Selon Ixbt.com, le patron de Tesla a souligné que le processus de stationnement à l'arrivée est actuellement la cause principale de l'intervention humaine dans le fonctionnement du système FSD. Les conducteurs préfèrent un point confortable et familier plutôt qu'une place aléatoire choisie par le système.

Harmonie entre sécurité et confort

Selon Musk, les interventions sérieuses du point de vue de la sécurité sont très rares, mais les aspects liés au confort doivent encore être perfectionnés. Avec les prochaines mises à jour, les véhicules Tesla apprendront à s'arrêter plus précisément aux endroits suivants :

Le garage privé ou la cour de la maison ;

Une place habituelle autour du lieu de travail ou du bâtiment de bureau ;

Des points d'arrêt spécifiques dans les zones d'écoles et de jardins d'enfants ;

Des sections familières des centres commerciaux à plusieurs étages.

Cette technologie est une étape importante vers l'autonomie complète des voitures Tesla. Étant donné l'intérêt croissant pour les véhicules électriques Tesla sur le marché ouzbek, ces fonctions logicielles intelligentes devraient considérablement faciliter l'expérience de conduite pour les utilisateurs locaux.

Pour l'instant, la date de sortie exacte de cette mise à jour n'a pas été révélée, mais elle devrait être intégrée dans les prochaines versions majeures du système FSD. À travers cela, Tesla vise à porter non seulement les capacités techniques, mais aussi l'expérience utilisateur (UX) à un nouveau niveau.