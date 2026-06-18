La NASA choisit Relativity Space d'Eric Schmidt pour explorer Mars

L'administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a choisi un partenaire inattendu pour une nouvelle mission d'exploration de la planète rouge. Relativity Space, société appartenant à l'ancien PDG de Google Eric Schmidt, a signé un contrat avec la NASA. Selon cet accord, l'entreprise privée doit lancer dans l'espace et placer en orbite planétaire un ensemble d'instruments scientifiques étudiant l'atmosphère de Mars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Dans le cadre de cette mission nommée Aeolus, quatre appareils spécialisés seront envoyés en orbite martienne. Ils surveilleront quotidiennement et à l'échelle mondiale les tempêtes de poussière, la vitesse du vent et les variations de température sur la planète. Selon TechCrunch, ces données seront cruciales pour créer des conditions sûres pour les futurs engins et même les astronautes qui atterriront à la surface de Mars.

Concurrence avec SpaceX et nouveau modèle

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la NASA de collaborer avec le secteur privé. Auparavant, l'agence avait conclu des contrats similaires avec SpaceX pour le transport de fret vers la Station spatiale internationale et avec Firefly Aerospace pour la conception d'un module d'alunissage. Dans ce modèle, l'agence gouvernementale est responsable de la partie scientifique, tandis que l'entreprise privée fournit l'infrastructure à bas coût.

C'est une opportunité immense et, en même temps, un défi sérieux pour Relativity Space. D'ici 2028, l'entreprise doit non seulement concevoir le vaisseau spatial transportant les instruments Aeolus, mais aussi achever la construction de la nouvelle fusée qui le lancera dans l'espace. Bien que le directeur de la NASA, Jared Isaacman, ait souligné que ce partenariat accélérerait la recherche et réduirait les coûts, la valeur financière du projet n'a pas encore été divulguée.

Technologie d'impression 3D et prise de risque

Relativity Space a été fondée en 2015 par d'anciens ingénieurs de SpaceX et Blue Origin. L'avantage principal de l'entreprise est sa tentative de produire des fusées de manière moins coûteuse et plus rapide grâce à la technologie d'impression 3D. Cependant, la première fusée Terran-1 de l'entreprise a échoué lors d'un vol d'essai en 2023. Par la suite, Eric Schmidt a acquis un bloc de contrôle de l'entreprise et a pris la direction.

Selon les experts, la NASA prend un certain risque avec ce partenariat. Relativity n'a pas encore prouvé que sa fusée Terran R peut être lancée avec succès et atteindre l'orbite. Dans l'histoire de l'industrie spatiale, certains startups ayant travaillé avec la NASA ont fait faillite ou leurs engins ont atterri incorrectement sur la Lune.

Néanmoins, la puissance financière et les ambitions technologiques d'Eric Schmidt pourraient faire de l'entreprise un concurrent sérieux pour SpaceX. Si la mission de 2028 réussit, Relativity Space devrait devenir un leader non seulement dans la collecte de données scientifiques, mais aussi dans l'organisation de centres de données commerciaux dans l'espace.