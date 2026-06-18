Elon Musk : l'IA Grok créera des longs-métrages d'ici 2026

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Elon Musk : l'IA Grok créera des longs-métrages d'ici 2026

Le célèbre milliardaire et leader du monde technologique Elon Musk prédit des changements révolutionnaires dans l'industrie du cinéma. Le modèle d'IA Grok, développé par sa société xAI, sera capable de générer des longs-métrages de fiction sans intervention humaine d'ici deux ans. L'entrepreneur l'a annoncé sur sa page du réseau social X (anciennement Twitter). C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article.

Cette déclaration sensationnelle a suivi la présentation d'une bande-annonce pour l'épopée « Odyssée » réalisée par l'équipe de xAI. Créée à l'aide du modèle Grok Imagine Video 1.5, cette séquence vidéo basée sur l'œuvre célèbre d'Homère a démontré l'immense potentiel de l'IA en matière de création de contenu visuel. Le clip, d'une durée de plus de deux minutes, se compose de 36 scènes différentes, réalisées dans le style du cinéma hollywoodien des années 1970.

Une nouvelle ère pour l'art cinématographique

La bande-annonce présentée montre des scènes de combat, des gros plans de personnages et des compositions cinématographiques complexes. Le plus surprenant est qu'aucun processus de tournage traditionnel, aucun acteur ni aucun décor n'ont été utilisés pour créer cette vidéo. Toutes les images ont été générées à partir de zéro par le réseau neuronal. Les experts soulignent que l'esthétique du film de l'époque et le style de montage classique sont très fidèlement reproduits.

Elon Musk a brièvement commenté cette démonstration en déclarant : « Les longs-métrages apparaîtront d'ici la fin de l'année prochaine ». C'est un délai bien plus audacieux que les prévisions précédentes, car le milliardaire avait affirmé peu de temps auparavant que des films de qualité réelle créés par Grok seraient présentés en 2027. Désormais, on s'attend à ce que la vitesse de développement technologique accélère ce processus.

Concurrence et course technologique

Actuellement, le modèle Grok est entré en concurrence sérieuse avec Sora d'OpenAI ou les systèmes de génération visuelle développés par Google. Le projet xAI vise à se distinguer par son ouverture et sa volonté de collaborer avec les studios de cinéma. Si les plans de Musk se réalisent, les réalisateurs pourront à l'avenir créer des films aux intrigues complexes uniquement à l'aide de commandes textuelles (prompts).

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les utilisateurs et les créateurs de contenu locaux en Ouzbékistan. Bien que Grok et les modèles similaires fonctionnent actuellement parfaitement surtout en anglais, on s'attend à ce que leurs capacités multilingues s'élargissent dans les années à venir. Cela pourrait ouvrir la voie à la création de contenus nationaux avec des effets visuels de haute qualité, même avec un budget limité.

Selon ixbt.com, un tel développement rapide de l'IA provoque divers débats à Hollywood. Alors que les acteurs et les scénaristes craignent de perdre leurs emplois, Elon Musk considère cette technologie non pas comme un frein à la créativité, mais comme un outil pour l'amener à un nouveau niveau. La fin de l'année 2026 devrait être une véritable période d'épreuve pour l'industrie du cinéma.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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