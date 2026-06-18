Computex 2026 : Ocypus présente des systèmes de refroidissement à géométrie variable

Lors du prestigieux salon Computex 2026 à Taïwan, la marque Ocypus a dévoilé de nouveaux produits qui ont impressionné les passionnés d'informatique. L'entreprise a présenté non seulement des systèmes de refroidissement liquide (SST) traditionnels, mais aussi des dispositifs mécaniquement variables gérant dynamiquement le flux d'air à l'intérieur du boîtier. Ces innovations devraient porter l'efficacité et l'esthétique des PC de jeu modernes à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La star de la présentation a été le modèle Omega L36 Ultra ENG Limited. Ce système de refroidissement de 360 mm sera produit en quantité limitée, soit seulement 200 exemplaires. La particularité de l'appareil réside dans le fait que, lorsque la température du CPU augmente, des « pétales » spéciaux sur le bloc pompe s'ouvrent, modifiant sa géométrie. Ce mécanisme, combiné au ventilateur interne, fournit un flux d'air supplémentaire non seulement au CPU, mais aussi aux radiateurs VRM et aux modules de RAM environnants. Selon ixbt.com, le prix de ce modèle exclusif est fixé à 300 dollars.

Nouvelles approches des systèmes de refroidissement

L'entreprise propose également le modèle Omega L36 Air ARGB pour le marché grand public. Bien que son prix soit deux fois moins élevé que celui de la version Ultra (160 dollars), ses capacités ne sont pas en reste. Il dispose d'un écran de 3,5 pouces et d'un cadre mobile s'élargissant selon la température. Le modèle Delta L36 Elite ARGB Digital a également été exposé. Les ingénieurs d'Ocypus ont utilisé une surface miroir à effet holographique au lieu d'un écran OLED standard, donnant à l'appareil un look futuriste unique.

Une autre série intéressante comprend les modèles Sigma L36 EX et L42 EX, équipés d'écrans presque carrés de 3,95 pouces. Via ces écrans, les utilisateurs peuvent surveiller les paramètres du système, des animations ou des vidéos grâce à un logiciel spécial. Le grand modèle avec un radiateur de 420 mm est destiné aux CPU haute performance, offrant une capacité de dissipation thermique efficace.

Boîtiers modernes et fonctionnels

Delta C40 : Un modèle compact dont la façade combine des finitions en bois et une grille métallique.

Un modèle compact dont la façade combine des finitions en bois et une grille métallique. Sigma C50 Air ARGB : Un boîtier vertical avec verre frontal incurvé, offrant la possibilité d'installer un écran IPS séparé de 5,5 pouces.

Un boîtier vertical avec verre frontal incurvé, offrant la possibilité d'installer un écran IPS séparé de 5,5 pouces. Iota C74 Curve ARGB : Un boîtier de type « aquarium » avec des parois frontales et latérales en verre incurvé.

En plus des systèmes de refroidissement, Ocypus a présenté trois nouveaux boîtiers :

Le modèle Iota C74 est équipé de cinq ventilateurs ARGB, l'un de ses coins étant conçu avec une coupe spécifique. Ce design permet de diriger le flux d'air directement vers la partie centrale du système. Sur tous les nouveaux boîtiers, les boutons et ports sont placés à l'avant pour plus de commodité, car ces appareils esthétiques sont généralement posés sur le bureau.

Si ces nouveautés arrivent sur le marché ouzbek, elles seront idéales pour les amateurs d'e-sport et les assembleurs de stations de travail haute puissance. Les solutions techniques de la marque Ocypus montrent qu'elle peut rivaliser avec des géants tels qu'ASUS ou MSI.