L'entreprise d'Elon Musk lance la nouvelle génération de foreuse Prufrock MB2

The Boring Company, fondée par Elon Musk, a officiellement mis en service sa machine de forage de tunnel la plus récente et perfectionnée, la Prufrock MB2. Cette technologie a commencé à opérer à Nashville, aux États-Unis, et devrait radicalement augmenter la vitesse de construction des systèmes de transport souterrains. La nouvelle génération d'appareil se distingue des versions précédentes non seulement par sa puissance, mais aussi par son principe de fonctionnement. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon la page officielle de l'entreprise sur le réseau social X, la Prufrock MB2 a passé avec succès tous les tests. Il a été confirmé que l'appareil peut fonctionner à une vitesse de 11 rotations par minute. Les experts soulignent que toute l'expérience et les erreurs du modèle MB1 précédent ont été prises en compte lors de la création de cette machine, permettant d'augmenter l'efficacité de plusieurs ordres de grandeur.

Abandon des méthodes traditionnelles

Les tunneliers traditionnels fonctionnent en mode cyclique : ils s'arrêtent après avoir creusé environ un mètre et demi pour installer des blocs de béton afin de renforcer les parois du tunnel. Ce sont précisément ces interruptions qui sont le facteur principal ralentissant le processus de construction et augmentant les coûts. La Prufrock MB2, quant à elle, renforce les parois simultanément à l'excavation du sol, assurant ainsi la continuité du processus.

Un autre aspect important est que cet appareil ne nécessite pas le creusement de puits de lancement spéciaux. La machine est acheminée sur le site par un simple camion, orientée vers le sol sous l'angle requis et peut commencer à travailler en 24 heures. Une fois le travail terminé, elle remonte d'elle-même à la surface et est transportée vers la destination suivante à l'aide d'une remorque. Cela élimine le besoin de grues coûteuses et de préparations d'ingénierie complexes.

Entièrement électrifiée et télécommandée

La technologie de The Boring Company est également avancée sur le plan écologique. La Prufrock MB2 fonctionne entièrement à l'énergie électrique, ce qui évite l'accumulation de déchets nocifs à l'intérieur du tunnel. Plus important encore, la présence humaine n'est pas requise dans le tunnel pendant que la machine fonctionne. Tout le processus est contrôlé à distance depuis un centre de commande à la surface.

Selon ixbt.com, la ville de Nashville servira de polygone d'essai pour un réseau de tunnels à l'échelle de la ville. L'objectif principal de l'entreprise est de présenter le transport souterrain comme une alternative réelle aux routes de surface pour résoudre le problème des embouteillages dans les grandes mégapoles. Selon le plan, un modèle Prufrock MB3 encore plus perfectionné sera également mis en service en août.