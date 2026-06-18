Google teste un nouveau système reCAPTCHA : des gestes manuels désormais requis

Google a commencé à tester une toute nouvelle méthode pour lutter contre les bots d'intelligence artificielle. Désormais, les utilisateurs devront effectuer des gestes spécifiques devant la caméra pour prouver qu'ils sont bien des humains. Cette technologie marque une nouvelle étape vers l'abandon des méthodes traditionnelles de sélection d'images ou de saisie de caractères déformés. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau système reCAPTCHA demande l'accès à la caméra de l'utilisateur et propose d'effectuer des gestes simples. Le système analyse une courte vidéo et identifie 21 points clés (coordonnées) de la paume de la main. Grâce à cet ensemble de mesures, les algorithmes distinguent si le mouvement est effectué par un être humain ou par un script automatisé.

Questions de sécurité et de confidentialité

Les représentants de Google soulignent que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas compromises durant ce processus. Selon le communiqué de l'entreprise, la vidéo n'est pas liée à l'identité de l'utilisateur, aucun audio n'est enregistré et tous les supports vidéo sont immédiatement supprimés dès la fin de la vérification. Cette méthode est appelée techniquement « liveness detection » (détection du vivant).

L'introduction de ce nouveau système est liée au développement des agents d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les bots modernes contournent facilement les tests CAPTCHA visuels classiques. Cette nouvelle approche devrait constituer un obstacle efficace contre l'enregistrement massif de comptes, les tentatives d'accès via des mots de passe volés et d'autres types de fraudes en ligne.

Réactions et critiques des utilisateurs

Cependant, cette nouveauté a suscité de vifs débats parmi les experts en cybersécurité et les utilisateurs ordinaires. Beaucoup soulignent que l'obligation d'utiliser la caméra est une atteinte à la vie privée. Dans les discussions sur le réseau social X, les utilisateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l'intégration active des données biométriques dans l'identification en ligne.

Un autre groupe de critiques doute de l'efficacité de cette méthode. Selon eux, les hackers pourraient trouver des moyens de tromper ce système à l'aide de caméras virtuelles ou de vidéos synthétiques (deepfake). Malgré cela, Google continue de travailler sur les technologies de reconnaissance des gestes manuels.

Pour rappel, Google avait précédemment introduit une fonction de reconnaissance du geste de lever la main sur la plateforme Google Meet. De plus, l'entreprise mène des recherches sur des brevets permettant de suivre les mouvements de la main via des signaux acoustiques, sans avoir besoin de caméra. Pour les utilisateurs ouzbeks, cette nouveauté pourrait devenir courante lors de l'utilisation des services Google dans un avenir proche.