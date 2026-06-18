Rostex présente le nouveau drone Supercam S180 capable de manœuvres aériennes

La corporation d'État russe Rostex a présenté son drone modernisé Supercam S180 lors de l'exposition « Sécurité nationale. Biélorussie-2026 » à Minsk. La principale caractéristique de cet appareil est sa haute manœuvrabilité et sa capacité à échapper autonomement aux attaques de drones adverses. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Avec une conception d'ailes en flèche rappelant les avions de chasse à réaction, ce drone est enrichi de nouvelles capacités tactiques. Selon Ixbt.com, des caméras supplémentaires contrôlant l'arrière et le haut de l'appareil ont été installées, permettant au système de détecter automatiquement les dangers et d'alerter l'opérateur.

Intelligence artificielle et haute résistance

Les capacités techniques du drone ont été considérablement améliorées. Notamment, son autonomie de vol a été doublée, dépassant désormais 4 heures. De plus, il peut transporter une charge utile allant jusqu'à 1,5 kg. L'appareil est lancé dans les airs à l'aide d'une catapulte spéciale.

Les représentants de Rostex, sur leur canal Telegram, ont comparé le nouveau développement au personnage du film « Matrix », le qualifiant de « agile comme Neo ». Il a été souligné que l'appareil possède la capacité d'échapper avec habileté aux drones intercepteurs adverses, ce qui augmente considérablement le taux de survie des drones dans les combats aériens modernes.

Le Supercam S180 présente une haute résistance aux moyens de guerre électronique. Les développeurs l'ont équipé d'éléments supplémentaires doublant le système de navigation, garantissant que le drone puisse poursuivre sa mission même en cas de panne du système principal. De plus, la technologie de détection radiofréquence est utilisée pour détecter l'adversaire via des signaux radio.

Ce drone utilise les capacités de l'AI pour effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance. L'appareil dispose d'une fonction de traitement d'images et de reconnaissance automatique d'objets à bord, lui permettant de collecter des données vidéo haute précision à tout moment de la journée.

Alors que la technologie des drones se développe rapidement aujourd'hui, l'introduction de tels systèmes de protection devrait établir de nouveaux standards sur le marché des drones militaires et spécialisés. Le Supercam S180 se présente non seulement comme un observateur, mais comme un équipement activement protégé.