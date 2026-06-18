Production de cartes électroniques pour décodeurs TV locaux achevée en Russie

Sur le site de production de « Digital Television Systems » (TsTS) en Russie, le processus de préparation du premier lot de cartes électroniques destinées aux décodeurs TV locaux s'est achevé avec succès. Dans le cadre de ce projet réalisé sur commande de la société Imaqliq, 8 000 cartes compactes G-Box S ont été produites. Cette étape est considérée comme une phase importante du développement de technologies de substitution aux importations dans l'industrie électronique du pays voisin. C'est ce qu'indique l'information de ixbt.com.

Selon les données de l'entreprise, tous les produits ont suivi un cycle de production complet. Ce processus comprend les travaux de montage de surface et de sortie, ainsi que des tests techniques obligatoires. L'insertion des appareils dans le boîtier et l'assemblage final seront effectués directement par les propres moyens de la société cliente.

Haute complexité technologique et contrôle qualité

Yegor Makeyev, directeur commercial de TsTS, a souligné que malgré leur petite taille, les cartes G-Box S sont des produits techniquement très complexes. En particulier, le travail avec les puces BGA requiert une attention particulière et une précision élevée. La qualité du soudage de tels composants ne peut être vérifiée à l'œil nu, c'est pourquoi un système de contrôle par rayons X a été utilisé dans l'usine.

La gamme de décodeurs TV Imaqliq G-Box S.100 est une solution locale destinée aux réseaux IPTV et OTT. Il est affirmé que ces appareils possèdent un potentiel technique suffisant pour concurrencer les analogues étrangers sur le marché. Selon ixbt.com, cette technologie a été inscrite au registre industriel de Russie et enregistrée dans les catalogues d'État.

Les spécifications techniques des appareils peuvent varier selon les exigences du client et le système d'exploitation utilisé. En particulier, les décodeurs sont prévus pour être équipés des composants suivants :

Des processeurs modernes de différentes puissances ;

Des modules de communication sans fil Wi-Fi et Bluetooth ;

Une capacité de RAM et de stockage permanent variable selon les besoins.

Sur le marché ouzbek, la demande pour les services IPTV et OTT a également augmenté ces dernières années. De tels appareils produits en Russie pourraient, à l'avenir, entrer sur les marchés d'Asie centrale dans le cadre d'exportations régionales, offrant ainsi une alternative pour les fournisseurs de notre pays. Actuellement, les utilisateurs locaux utilisent principalement des décodeurs Android fabriqués en Chine.

Le succès de ce projet contribue non seulement à l'obtention d'un produit fini, mais aussi à l'accroissement de l'expérience locale dans l'assemblage de composants électroniques complexes. L'utilisation de méthodes de haute technologie, telles que le contrôle par rayons X, garantit la durabilité et la fiabilité à long terme de l'électronique produite.