Le prix de l'iPhone 18 Pro devrait augmenter fortement : les smartphones Apple pourraient atteindre 1400 dollars

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Le prix de l'iPhone 18 Pro devrait augmenter fortement : les smartphones Apple pourraient atteindre 1400 dollars

Des changements majeurs sont attendus dans la politique tarifaire des futurs fleurons d'Apple. Selon les analystes du Wall Street Journal, le prix de départ de l'iPhone 18 Pro pourrait augmenter considérablement pour atteindre 1400 dollars. Cela représente une hausse de près de 300 dollars par rapport aux prix actuels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La raison principale de cette hausse serait l'augmentation du coût des composants, notamment des modules de mémoire et des systèmes de caméra. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a récemment confirmé dans une déclaration que l'entreprise était confrontée à des difficultés liées à la hausse des coûts de production, en particulier celle des puces de mémoire.

Pourquoi les prix augmentent-ils ?

Les analystes de TechInsights et les experts du secteur expliquent la hausse du prix de l'iPhone 18 Pro par plusieurs facteurs techniques. Les raisons principales sont les suivantes :

  • L'augmentation du prix des modules de mémoire sur le marché mondial ;
  • La complexité et le coût élevé des systèmes de caméra de nouvelle génération ;
  • Les coûts logistiques de production des semi-conducteurs ;
  • Les coûts de transition vers de nouveaux processus technologiques (3nm ou moins).
Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a également estimé que les caméras de l'iPhone 18 Pro seraient environ 50 % plus chères que celles de la génération précédente. Cela aura un impact direct sur le prix de détail final de l'appareil. Si ces prévisions se réalisent, il est fort probable que le prix de l'iPhone 18 Pro Max commence à 1500 dollars.

Pour le marché ouzbek, cette nouvelle signifie que les smartphones deviendront encore plus chers. Actuellement, les modèles d'iPhone vendus via des revendeurs officiels et non officiels dans notre pays diffèrent considérablement des prix aux États-Unis en raison des frais de douane et de la logistique. Si le prix d'usine est de 1400 dollars, il est naturel que ces chiffres soient encore plus élevés sur le marché local.

De plus, les analystes soulignent que les rumeurs concernant un tout nouveau modèle iPhone Ultra développé par Apple se rapprochent de la réalité. Si les versions Pro atteignent 1400-1500 dollars, un prix autour de 2000 dollars pour le modèle Ultra ne semble plus fantastique.

Bien qu'Apple n'ait pas encore fait de déclaration officielle sur ces changements de prix, la situation économique et les tendances du marché des composants rendent la hausse des prix presque inévitable. L'entreprise pourrait être contrainte de répercuter les coûts sur les consommateurs pour maintenir sa marge bénéficiaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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