OpenAI avant l'IPO : l'entreprise recrute une légende de Google et un conseiller de la Maison Blanche

OpenAI, leader mondial de l'AI, opère des changements majeurs dans sa politique de recrutement alors qu'elle se prépare à son introduction en bourse (IPO). L'entreprise a attiré Noam Shazeer, véritable légende du domaine et représentant de Google DeepMind, ainsi que Dean Ball, ancien membre de l'administration du président Donald Trump. Cette étape est cruciale pour OpenAI, non seulement pour maintenir sa supériorité technologique, mais aussi pour assurer sa stabilité politique et stratégique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Noam Shazeer est considéré comme l'un des pères des technologies modernes d'AI générative. Il est co-auteur du célèbre article scientifique « Attention Is All You Need », qui a décrit l'architecture Transformer publiée en 2017 et qui constitue aujourd'hui la base de systèmes tels que ChatGPT. Shazeer a travaillé pendant des années chez Google et a fondé la startup Character AI. Son arrivée chez OpenAI devrait propulser les capacités technologiques de l'entreprise vers un nouveau palier.

Avenir stratégique et relations gouvernementales

L'autre acquisition majeure de l'entreprise est Dean Ball, qui dirigera la nouvelle équipe « Strategic Futures » au sein d'OpenAI. Ball est un expert chevronné ayant participé à l'élaboration de plans d'action sur l'AI à la Maison Blanche. Il travaillera en collaboration directe avec Jason Kwon, directeur de la stratégie de l'entreprise.

Selon Dean Ball, la nouvelle équipe se concentrera sur les axes suivants :

Gestion des risques catastrophiques et sécurité ;

Impact de l'AI sur le marché du travail ;

Relations avec les gouvernements, notamment le gouvernement fédéral des États-Unis, et la société ;

Contrôle des processus d'auto-amélioration des systèmes.

Ces nominations interviennent alors que la concurrence s'intensifie pour OpenAI. Par exemple, Anthropic, l'un de ses principaux rivaux, subit actuellement de fortes pressions de la part du gouvernement américain. L'administration Donald Trump a imposé des restrictions d'exportation sur les derniers modèles d'Anthropic, Fable 5 et Mythos 5, entraînant l'arrêt complet de ces modèles.

Selon The Information, le départ de Noam Shazeer de Google pourrait être lié non seulement à des raisons technologiques, mais aussi à des opinions politiques internes. Ses commentaires sur l'identité transgenre et la guerre à Gaza dans les messageries d'entreprise avaient été supprimés par la direction. Cependant, pour OpenAI, son potentiel intellectuel prime sur toute opinion controversée.

Selon les experts, OpenAI cherche à consolider sa position dominante sur le marché en recrutant de tels experts de « poids lourd ». Pour une entreprise à l'approche d'une IPO, la présence à la fois de génies techniques et d'insiders maîtrisant les rouages gouvernementaux sera un facteur décisif pour gagner la confiance des investisseurs. Ces mouvements prouvent qu'OpenAI ne se contente plus d'être un laboratoire technologique, mais devient une corporation puissante influençant la politique mondiale.