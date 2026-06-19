La startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envoler

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La startup Baseten lève 1,5 milliard de dollars et voit sa valorisation s'envoler

La startup Baseten, active dans le domaine des technologies d'AI, est sur le point de clôturer un nouveau tour de table massif. Selon le WSJ, l'entreprise prévoit de lever 1,5 milliard de dollars, ce qui porterait sa valorisation totale à 13 milliards de dollars à court terme. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce succès financier a surpris les experts du secteur, car Baseten avait levé 300 millions de dollars il y a seulement cinq mois. Alors que l'entreprise était valorisée à 5 milliards de dollars à l'époque, ce nouvel accord signifie que sa valeur a augmenté de 160 % en moins de six mois. Un tel rythme de croissance démontre l'intensité de l'intérêt pour l'infrastructure de l'AI.

Une approche particulière de la stratégie d'investissement

Fait intéressant, ce tour de table est réalisé via une méthode appelée « split-priced ». Cette approche permet aux startups d'afficher une valorisation globale plus élevée sur le papier. Selon les informations, certains investisseurs injectent des fonds sur la base d'une valorisation de 13 milliards de dollars, tandis que pour d'autres, ce chiffre est fixé à 11 milliards de dollars. Cette stratégie est utilisée pour maintenir le prestige des investisseurs principaux et envoyer un signal positif au marché.

Ce nouveau tour de table est mené par de grands fonds tels que Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital et Wellington Management. Fondée en 2019, Baseten est devenue l'un des acteurs profitant le plus de la « ruée vers l'or de l'inférence » dans le domaine de l'AI.

Pourquoi la technologie d'inférence est-elle importante ?

L'inférence est le processus par lequel un modèle d'AI traite une requête utilisateur (prompt). Baseten se spécialise précisément dans l'accélération de cette étape et la réduction des coûts. L'entreprise promet aux clients entreprises d'économiser des fonds en dirigeant les requêtes vers les modèles les plus adaptés, notamment des alternatives open source moins coûteuses et plus efficaces.

Alors que des géants comme OpenAI, Google et Microsoft développent leurs propres modèles, des startups comme Baseten construisent la couche d'infrastructure nécessaire pour mettre ces modèles en pratique. Cela est également crucial pour les entreprises technologiques des marchés émergents comme l'Ouzbékistan, car le coût élevé des capacités de calcul est le principal obstacle à l'implémentation de l'AI.

Selon les experts, les sommes colossales levées par Baseten pourraient raviver les craintes d'une bulle sur le marché de l'AI. Cependant, la demande réelle croissante pour les services d'inférence justifie ces investissements.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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