Refroidissement interne des processeurs : une technologie révolutionnaire créée en Corée du Sud

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Refroidissement interne des processeurs : une technologie révolutionnaire créée en Corée du Sud

L'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les systèmes d'AI modernes et les appareils de calcul haute performance est la surchauffe. Des scientifiques du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ont proposé une approche totalement nouvelle en réussissant à intégrer un système de refroidissement liquide directement à l'intérieur du cristal de silicium. C'est ce qu'informe Ixbt.com .

Dans les systèmes traditionnels, la chaleur est évacuée via des radiateurs externes et des dissipateurs thermiques. Cependant, selon ixbt.com, dans ce nouveau développement, l'eau circule directement à l'intérieur de la puce via des canaux microscopiques spéciaux. Cette méthode permet d'éliminer la chaleur à la source même, augmentant ainsi considérablement l'efficacité du refroidissement.

La base du système consiste en un réseau complexe de microcanaux doté de nombreux points d'entrée et de sortie. Ils sont répartis uniformément sur la surface du cristal, assurant un refroidissement homogène de chaque point de la puce à l'aide d'eau à température ambiante. Cela élimine le risque de surchauffe de certaines parties du processeur (points chauds locaux).

Efficacité et puissance record

Les résultats des tests ont stupéfié les ingénieurs. Même sous une charge thermique massive allant jusqu'à 2000 W par centimètre carré, la température du cristal n'a pas dépassé 100 °C. Les chercheurs soulignent que le coefficient de performance de ce système est près de dix fois supérieur au précédent record mondial établi en 2020.

Un autre avantage majeur de cette nouvelle technologie est sa viabilité économique. La fabrication de telles puces ne nécessite pas de matériaux exotiques ou extrêmement coûteux. Plus important encore, le processus peut être intégré aux lignes de production des usines de semi-conducteurs existantes sans modernisation majeure.

Cette découverte devrait être cruciale à l'avenir pour les GPU puissants de sociétés comme NVIDIA, les grands centres de données et les superordinateurs. La miniaturisation et l'efficacité accrue du système de refroidissement réduiront la consommation d'énergie des appareils et prolongeront leur durée de vie.

Actuellement, les scientifiques travaillent sur la commercialisation de cette technologie et sa mise en œuvre dans la production de masse en collaboration avec des géants technologiques. Dans les prochaines années, il est fort probable que nous voyions des processeurs avec un flux d'eau interne, sans ventilateurs externes, dans nos ordinateurs.

TechnologieProcesseurKAISTSystème de RefroidissementInnovation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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