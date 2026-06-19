Elastic, l'un des leaders mondiaux de la recherche et de l'analyse de données, a conclu un accord pour acquérir DeductiveAI, une startup qui utilise l'AI pour détecter les bugs logiciels. Selon des sources citées par TechCrunch, la transaction est estimée à environ 85 millions de dollars. Cette étape témoigne de la tendance croissante des grandes corporations technologiques à intégrer des technologies d'AI agentique dans leurs produits. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2023, DeductiveAI s'est rapidement imposée dans le domaine du génie logiciel. En novembre dernier, la startup avait levé 7,5 millions de dollars auprès de CRV, Databricks Ventures et d'autres investisseurs. Alors que l'entreprise était valorisée à 33 millions de dollars à l'époque, sa valeur a presque triplé en moins d'un an, illustrant l'intérêt massif pour ce secteur.

AI SRE : L'ère de la récupération automatique des systèmes

Le domaine d'activité de DeductiveAI est appelé AI SRE (Site Reliability Engineering basé sur l'AI). Aujourd'hui, le volume de code généré par l'AI augmente considérablement, rendant la vérification manuelle des erreurs impossible. La technologie de DeductiveAI trouve automatiquement les bugs et propose des solutions pour les éliminer. Cela permet aux ingénieurs de consacrer leur temps au développement de nouveaux produits plutôt qu'à la simple correction de pannes.

Elastic est célèbre pour son moteur de recherche Elasticsearch et ses outils d'analyse. Les logiciels d'observabilité de l'entreprise aident les ingénieurs à surveiller les systèmes et à détecter les menaces de sécurité. L'intégration de la technologie de DeductiveAI ajoutera une fonction de résolution automatique des pannes en temps réel à la plateforme Elastic.

Les fondateurs de la startup, Rakesh Kothari et Sameer Agarwal, sont des experts chevronnés du secteur. Kothari a précédemment été vice-président de l'ingénierie chez ThoughtSpot, tandis qu'Agarwal a travaillé pour des géants tels que l'Apache Software Foundation et Meta. Il est également l'un des ingénieurs fondateurs de Databricks.

Concurrence et perspectives du marché

Bien que DeductiveAI génère un revenu annuel d'environ 1 million de dollars, elle fait face à des concurrents majeurs comme Resolve AI. Pour information, Resolve AI a récemment été valorisée à 1,5 milliard de dollars. Néanmoins, pour Elastic, cet achat représente une victoire stratégique pour rendre son écosystème plus intelligent et autonome.

Cet accord est également un signal important pour les développeurs et les entreprises IT dans les marchés émergents comme l'Ouzbékistan. L'AI devient un outil essentiel non seulement pour l'écriture du code, mais aussi pour assurer la stabilité des systèmes. Les spécialistes locaux utilisant des plateformes comme Elastic devraient bientôt disposer d'outils d'analyse plus perfectionnés et automatisés.