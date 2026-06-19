Le Canada entre dans l'ère spatiale indépendante : NordSpace ouvre une nouvelle usine de fusées

La société aérospatiale canadienne NordSpace a lancé son nouveau complexe de production Rocket Factory 1 (RF-1) dans la ville de Markham, en Ontario. Cette étape est considérée comme un tournant majeur pour assurer la souveraineté du pays en matière d'accès à l'espace et pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Selon Ixbt.com, la nouvelle usine permettra au Canada de concevoir et de fabriquer ses propres fusées de manière indépendante. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouveau complexe s'étend sur environ 5 570 mètres carrés, soit près de 10 fois la taille du précédent siège de l'entreprise. Une telle infrastructure permettra à NordSpace de passer à une production en série non seulement de lanceurs légers et moyens, mais aussi de systèmes spatiaux complexes. Cela représente de nouveaux emplois et un potentiel d'exportation pour l'industrie technologique canadienne.

Le PDG de NordSpace, Rahul Goel, a qualifié l'ouverture de l'usine RF-1 d'étape stratégique dans le développement des capacités spatiales nationales. Il a souligné que pour atteindre une véritable souveraineté, l'ensemble de la chaîne technologique — de la production à la formation des spécialistes et l'infrastructure d'essai — doit être sous le contrôle du pays. Sinon, la dépendance envers les fournisseurs internationaux dans le domaine des technologies spatiales persistera.

Plans ambitieux et nouveaux projets

L'entreprise prévoit de lancer une fusée d'essai nommée Taiga d'ici la fin de l'année. Bien que la date exacte n'ait pas encore été annoncée, ce vol devrait démontrer concrètement les capacités techniques de la nouvelle usine. Parallèlement, NordSpace a commencé à travailler sur un projet encore plus vaste : le complexe Rocket Factory 2 (RF-2). Cette deuxième usine, d'une superficie de 18 580 mètres carrés, sera spécialisée dans la production de fusées Tempest.

La fusée Tempest est un lanceur moyen réutilisable capable d'acheminer plus de 5 000 kg de charge utile en orbite terrestre basse. Le terrain pour la construction a déjà été acquis et les travaux devraient débuter au second semestre de l'année en cours. Ce projet pourrait faire du Canada un acteur sérieux sur le marché spatial mondial.

Actuellement, NordSpace forme un système verticalement intégré composé de trois sites principaux :

RF-1 à Markham : centre d'ingénierie, de production et de gestion des missions ;

Area 66 dans l'Est de l'Ontario : polygone d'essai pour les moteurs de fusées ;

Atlantic Space Complex (ASX) à Terre-Neuve-et-Labrador : le propre cosmodrome de l'entreprise.

Il convient de noter que le cosmodrome ASX a déjà reçu les autorisations environnementales du gouvernement canadien et que la construction de deux aires de lancement y est en cours. Grâce à cette infrastructure, NordSpace vise non seulement à répondre à ses propres besoins, mais aussi à exporter des services de haute technologie vers des pays alliés. De tels projets prouvent une fois de plus l'importance croissante du secteur privé dans l'exploration spatiale.