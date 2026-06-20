Microsoft annonce les exigences de Windows 11 26H2 : changements et délais inattendus

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Microsoft annonce les exigences de Windows 11 26H2 : changements et délais inattendus

Microsoft a dévoilé les informations officielles concernant la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation Windows 11, la version 26H2, prévue pour l'automne 2026. Ce changement de stratégie de l'entreprise vise à simplifier considérablement le processus de mise à jour du système pour les utilisateurs. Selon ixbt.com, la nouvelle version sera présentée dans un format compact qui, contrairement aux précédentes, ne nécessitera pas une réinstallation complète du système. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport .

La mise à jour Windows 11 26H2 sera techniquement un petit pack d'activation de seulement 200 KB. Cela signifie que Microsoft s'éloigne des mises à jour annuelles massives pour se concentrer davantage sur la stabilité du système. Ce pack modifiera simplement le numéro de version du système d'exploitation, le processus d'installation ne prenant que quelques minutes et ne nécessitant qu'un seul redémarrage (reboot) de l'ordinateur.

Configuration requise et période de support

La question principale qui intéresse la plupart des utilisateurs — les exigences en termes de puissance technique des ordinateurs — reste inchangée. Il n'est pas nécessaire d'acheter du nouveau matériel pour installer Windows 11 26H2. Le système continuera de fonctionner sur la base des exigences précédentes :

  • Au moins 4 GB de mémoire vive (RAM) ;
  • 64 GB de stockage permanent (SSD ou HDD) ;
  • Processeur 64 bits avec une fréquence d'horloge de 1 GHz.
Microsoft prévoit de sortir la mise à jour en octobre 2026. Les périodes de support sont également clairement définies : pour les utilisateurs standards, les versions Home et Pro recevront des mises à jour de sécurité pendant 24 mois (jusqu'en octobre 2028). Pour les utilisateurs d'entreprise et d'éducation (Enterprise, Education), cette période sera de 36 mois, s'étendant jusqu'à l'automne 2029.

De plus, l'entreprise prépare une mise à jour 26H1 distincte pour les puces de nouvelle génération telles que NVIDIA N1 et Snapdragon X2. Cependant, aucune fonction exclusive n'est prévue pour cette version. Cela démontre la volonté de Microsoft d'offrir une expérience utilisateur unique et stable pour tous types d'appareils.

L'absence de mises à jour annuelles volumineuses ne signifie pas que le développement de Windows s'est arrêté. Au contraire, Microsoft introduira désormais les nouvelles fonctionnalités progressivement via des mises à jour cumulatives mensuelles, plutôt qu'une seule fois par an. Cette approche permet aux utilisateurs de profiter plus rapidement des nouvelles capacités et de corriger les erreurs du système avec célérité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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