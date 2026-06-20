Donald Trump et Anthropic : apaisement des tensions autour de l'IA

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Donald Trump et Anthropic : apaisement des tensions autour de l'IA

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'une des entreprises leaders dans le développement des technologies d'IA — Anthropic — ne représentait plus de menace pour la sécurité nationale. Auparavant, l'administration de la Maison Blanche avait exprimé de sérieuses préoccupations concernant les activités de l'entreprise, mais la situation a évolué rapidement. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Lors d'un entretien avec Axios, Trump a répondu à la question de savoir si Anthropic ou son PDG Dario Amodei représentaient un risque pour la sécurité nationale : « Pour l'instant non, mais c'était peut-être le cas il y a une semaine », a-t-il souligné. Selon le président, la direction de l'entreprise a réagi « très rapidement » et « avec responsabilité » aux directives de l'administration concernant le contrôle des exportations.

Contrôle des exportations et nouvelles restrictions

La cause principale de ce conflit était liée à l'accessibilité des modèles d'IA les plus avancés d'Anthropic — Fable 5 et Mythos 5 — pour les États étrangers et leurs citoyens. L'administration de Donald Trump, craignant que ces technologies ne tombent entre les mains d'adversaires stratégiques des États-Unis, avait ordonné le blocage de leur accès.

La semaine dernière, conformément à cet ordre, l'entreprise a temporairement désactivé l'accès à ces modèles pour tous les utilisateurs. Cette étape a créé une base pour les négociations entre le gouvernement et le géant technologique. Cette semaine, une réunion spéciale est prévue entre des experts de haut niveau d'Anthropic et des représentants de l'administration présidentielle pour discuter des modalités d'accès des étrangers aux modèles avancés.

Concurrence et changements sur le marché technologique

Les événements entourant Anthropic impactent l'ensemble de l'industrie de l'IA. En particulier, des rapports indiquent que Microsoft envisage d'utiliser le modèle DeepSeek V4 chinois pour créer une version plus abordable de son produit Copilot Cowork. Actuellement, les produits Microsoft reposent principalement sur les modèles d'OpenAI et d'Anthropic.

Ces processus sont également importants pour les utilisateurs et les spécialistes IT ouzbeks. Les mesures de contrôle strictes instaurées aux États-Unis concernant l'IA pourraient limiter l'accès mondial aux réseaux neuronaux avancés ou entraîner une hausse de leurs prix. Parallèlement, de telles décisions politiques remettent une nouvelle fois la question de la souveraineté technologique à l'ordre du jour.

En conclusion, l'accord entre Donald Trump et Anthropic montre la volonté du gouvernement américain de renforcer son contrôle sur l'IA. La rapidité avec laquelle l'entreprise s'est conformée aux exigences gouvernementales prouve que les grandes corporations technologiques sont contraintes de prioriser les intérêts de la sécurité nationale sur les intérêts commerciaux.

Donald TrumpAnthropicIntelligence ArtificielleSécurité NationaleÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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