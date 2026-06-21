Claude Guillemot, l'un des fondateurs d'Ubisoft, le célèbre éditeur de jeux vidéo, est décédé tragiquement à l'âge de 69 ans. Selon Bloomberg et les médias français, l'entrepreneur est décédé à la suite du crash de l'avion qu'il pilotait. Cet événement est une perte inattendue non seulement pour le monde des affaires français, mais pour toute l'industrie mondiale du gaming. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La tragédie s'est produite dans la ville balnéaire de La Baule, en France. Selon les informations, Claude Guillemot était l'une des deux personnes à bord du petit avion. Malheureusement, les deux occupants sont décédés dans l'accident. Les autorités compétentes enquêtent actuellement sur les causes de l'accident, bien que les premières hypothèses évoquent une défaillance technique ou des conditions météorologiques défavorables.

Un immense héritage dans l'industrie du jeu

Claude Guillemot a cofondé Ubisoft en 1986 avec ses quatre frères. Au fil des décennies, l'entreprise est passée d'une petite entreprise familiale à l'une des plus grandes corporations de jeux au monde. Aujourd'hui, Ubisoft est connue des joueurs de tous les continents grâce à ses franchises légendaires telles qu'Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia et Tom Clancy.

Bien que son frère Yves Guillemot dirige Ubisoft en tant que CEO, Claude a joué un rôle crucial dans le développement stratégique de l'entreprise familiale. Il a également occupé le poste de président de Guillemot Corp., fabricant d'accessoires de gaming et audio. Sous sa direction, de nombreux appareils innovants destinés à l'industrie du jeu ont été lancés sur le marché.

Ubisoft a publié un communiqué officiel exprimant sa profonde tristesse suite au décès du cofondateur. « Nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès de Claude Guillemot, cofondateur du groupe Ubisoft et président de Guillemot Corp., suite à un accident. En ces moments difficiles, nos pensées vont à sa famille et à ses proches », indique le message de l'entreprise.

Pour les gamers et les passionnés de technologie ouzbeks, les produits Ubisoft ne sont pas inconnus. Les jeux créés par l'entreprise figurent parmi les contenus les plus populaires dans les cybercafés et chez les utilisateurs privés du pays. L'impact du décès de Claude Guillemot sur les plans futurs de ce vaste empire reste inconnu pour l'instant, mais la direction de l'entreprise reste entre les mains de la famille Guillemot.

Pour l'instant, l'entreprise et les membres de la famille ont décidé de ne pas divulguer de détails supplémentaires sur cette tragédie. De telles pertes sont rares dans le monde de la technologie, et le décès d'un dirigeant doté d'une longue expérience est considéré comme une perte majeure par les acteurs du secteur.