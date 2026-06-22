Tesla attire des ingénieurs de TSMC avec des salaires élevés pour son usine Terafab

Tesla, dirigée par Elon Musk, ambitionne de révolutionner l'industrie des semi-conducteurs. Afin d'accélérer la construction de son usine Terafab, destinée à produire ses propres puces, l'entreprise tente de débaucher des ingénieurs de TSMC, le leader mondial de la fabrication de puces basé à Taïwan. Cette initiative est considérée comme une étape cruciale vers l'indépendance technologique de Tesla. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, Tesla promet aux ingénieurs technologues expérimentés des salaires 3 à 5 fois supérieurs à ceux offerts par TSMC. Plus précisément, le salaire annuel des spécialistes devrait débuter en moyenne à 1,62 million de yuans, soit environ 240 000 dollars US. Un tel niveau de rémunération est considéré comme extrêmement attractif, même pour le secteur de la haute technologie.

Au-delà du salaire de base, Tesla propose également à ses nouvelles recrues des packages d'actions restreintes à titre d'incitation. Cette stratégie vise non seulement à attirer les meilleurs experts, mais aussi à garantir leur fidélité à long terme. L'objectif est de maîtriser les processus technologiques avancés de TSMC et d'achever la construction de la nouvelle usine le plus rapidement possible.

La méthode traditionnelle des géants de la Silicon Valley

En réalité, la stratégie consistant à attirer des spécialistes taïwanais avec des salaires élevés n'est pas nouvelle. Les géants de la Silicon Valley, tels que Google et Micron, utilisent cette méthode depuis des années. Tesla est simplement le dernier acteur majeur à entrer dans cette arène. Cette « chasse aux talents » démontre l'intensité de la concurrence sur le marché mondial des semi-conducteurs.

Par exemple, en 2017, Google a acquis pour 1,1 milliard de dollars une équipe de 2 000 ingénieurs ayant participé au développement des smartphones Pixel de HTC. De plus, en 2025, le géant de la recherche a intégré des spécialistes de HTC en réalité virtuelle et mixte. Tesla suit actuellement cette même voie, cherchant à gagner du temps en recrutant du personnel déjà qualifié et hautement compétent.

L'usine Terafab, projet colossal d'Elon Musk, devrait commencer à produire ses premiers processeurs dès 2026. L'importance de cette usine ne se limite pas à la fourniture de puces pour les voitures. Selon les plans, près de 80 % de la production sera destinée à l'avenir à des centres de données (data-center) orbitaux.

Si ce projet réussit, Tesla pourrait non seulement dominer le marché des véhicules électriques, mais aussi s'imposer dans les technologies spatiales et les systèmes de calcul haute performance. Le départ de spécialistes d'un géant comme TSMC pourrait, quant à lui, créer un problème de pénurie de main-d'œuvre pour l'entreprise taïwanaise.