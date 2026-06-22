Changement à la tête de WhatsApp : Meta nomme un entrepreneur indien

Un remaniement majeur a eu lieu au sein de WhatsApp, considéré comme la messagerie la plus populaire au monde. Meta a nommé Kunal Shah, fondateur de la fintech indienne CRED, pour remplacer Will Cathcart, dirigeant de longue date de l'application. Ce changement signale le début d'une nouvelle ère dans la stratégie globale de l'entreprise, particulièrement dans les domaines des paiements numériques et des communications professionnelles. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Will Cathcart a dirigé WhatsApp pendant près de sept ans, transformant la messagerie d'un simple outil de communication personnelle en un vaste écosystème. Sous sa direction, des fonctionnalités clés telles que les Communautés, les Chaînes et l'intégration de l'AI ont été lancées. Il a été annoncé que Cathcart rejoindra désormais le département de développement de nouveaux produits au sein de Meta.

Accord de 900 millions de dollars entre Meta et CRED

Simultanément à cette nomination, Meta a annoncé un investissement de 900 millions de dollars dans la startup CRED fondée par Kunal Shah. Grâce à cet accord, Meta devient actionnaire du géant de la fintech. Kunal Shah quittera son poste de PDG de CRED pour prendre la direction de WhatsApp, tout en conservant ses parts.

Mark Zuckerberg a souligné que Kunal Shah a réussi à faire de CRED l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Inde. Le patron de Meta a noté que la « mentalité créative » et la vision globale du nouveau manager sont cruciales pour le développement de WhatsApp. Cette nomination vise à renforcer la position de WhatsApp en Inde, son plus grand marché.

Le marché indien et les plans futurs

Alors que WhatsApp compte aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs, dont plus de 500 millions en Inde, la messagerie rencontre des difficultés face à des concurrents locaux comme Google Pay et PhonePe dans le domaine des paiements numériques. L'expérience approfondie de Kunal Shah dans la fintech devrait propulser le service WhatsApp Pay vers un nouveau niveau.

À l'avenir, WhatsApp ne souhaite plus être une simple messagerie, mais ambitionne de développer les axes suivants :

Mise en place du commerce via l'e-commerce et les comptes business ;

Popularisation mondiale du système de paiements numériques ;

Extension des outils de communication pour les petites et moyennes entreprises ;

Garantie de transactions financières sécurisées et pratiques pour les utilisateurs.

Kunal Shah est une figure très influente de l'écosystème des startups en Inde. Au cours de sa carrière, il a investi dans plus de 250 entreprises et a grandement contribué au développement technologique du pays. Le nouvel investissement de Meta a porté la valorisation de CRED à près de 4,5 milliards de dollars. Ces décisions humaines et financières définiront sans doute le potentiel commercial de WhatsApp pour les années à venir.