Accord majeur de 6,3 milliards de dollars entre SpaceX et Reflection AI

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Accord majeur de 6,3 milliards de dollars entre SpaceX et Reflection AI

SpaceX, dirigée par Elon Musk, continue de renforcer sa position dans le domaine de l'AI. Selon TechCrunch, la startup Reflection AI, spécialisée dans les technologies d'AI open-source, a signé un contrat majeur avec SpaceX pour l'utilisation de capacités de calcul. Dans le cadre de cet accord, la startup aura accès à un centre de données équipé des dernières puces NVIDIA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon les termes du contrat, Reflection AI paiera 150 millions de dollars par mois du 1er juillet 2026 jusqu'en 2029. La valeur totale de l'accord s'élève à 6,3 milliards de dollars. En échange, la startup aura le droit d'utiliser les puces NVIDIA GB300 AI et d'autres équipements matériels auxiliaires dans le centre de données Colossus 2, situé près de Memphis, dans l'État du Tennessee.

Il convient de noter que SpaceX a précédemment conclu des accords similaires avec des géants technologiques tels qu'Anthropic et Google. Par exemple, Anthropic s'est engagée à payer 1,25 milliard de dollars par mois, et Google 920 millions de dollars. Bien que le volume du contrat avec Reflection AI soit relativement plus faible, il est considéré comme l'un des investissements infrastructurels les plus importants pour le développement de systèmes d'AI open-source.

L'ère des modèles open-source commence

Reflection AI a été fondée en 2024 par d'anciens chercheurs de la division Google DeepMind. La startup vise à créer une alternative aux laboratoires fermés comme OpenAI et Anthropic grâce à sa stratégie "open-weight". Les modèles ouverts permettent aux utilisateurs de voir et d'analyser librement les paramètres entraînés, ce qui accroît la transparence.

Face aux restrictions imposées par le gouvernement américain sur les modèles fermés d'Anthropic, tels que Fable et Mythos, l'intérêt pour les systèmes ouverts comme Reflection AI a considérablement augmenté. Selon les représentants de l'entreprise, le partenariat avec SpaceX leur offre le « terrain de jeu » nécessaire pour créer à grande échelle les modèles ouverts les plus avancés au monde.

Le centre de données Colossus a été initialement construit pour la société xAI d'Elon Musk. Cependant, SpaceX a choisi une stratégie de monétisation en louant ses précieuses puces AI à des laboratoires leaders mondiaux plutôt que de les réserver à ses projets internes. C'est un signal important pour les marchés émergents comme l'Ouzbékistan : dans la course technologique mondiale, la puissance de calcul devient la monnaie principale.

Selon les termes du contrat, les deux parties ont le droit de résilier l'accord avec un préavis de 90 jours après la période initiale de trois mois. Cela témoigne de l'approche flexible d'Elon Musk face à la situation changeante du marché de l'AI.

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Nodirbek Razzokov
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