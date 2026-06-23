Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Pro 508L fonctionnant sous HyperOS

·41·Technologie
Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Pro 508L fonctionnant sous HyperOS

Le géant technologique chinois Xiaomi continue de renforcer sa position sur le marché de l'électroménager. L'entreprise a dévoilé sa nouvelle génération de réfrigérateur intelligent — le modèle Mijia Refrigerator Pro 508L. Cet appareil se distingue non seulement par sa grande capacité, mais aussi par son intégration à l'écosystème moderne HyperOS et ses technologies avancées de purification de l'air. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le Mijia Refrigerator Pro 508L est produit en deux versions : une configuration traditionnelle « porte française » et une configuration à quatre portes (croisée). Selon ixbt.com, le volume utile total du nouveau modèle est de 508 litres. Dont 297 litres sont alloués à la partie réfrigération principale, 176 litres à la chambre de congélation et 35 litres à une zone spéciale dont la température peut être réglée indépendamment.

Global Ion Purification 4.0 et hygiène

L'un des principaux avantages techniques du nouveau modèle est le système Global Ion Purification 4.0. Les ingénieurs de Xiaomi soulignent que cette technologie est capable de purifier complètement l'air à l'intérieur de la chambre de refroidissement en seulement trois minutes. Le processus de stérilisation prend environ deux minutes. Cela garantit que les produits restent frais plus longtemps et évite l'apparition d'odeurs désagréables.

Dans le congélateur, une couche de protection antibactérienne basée sur des ions d'argent a été appliquée. Plus important encore, l'appareil est équipé d'un système de refroidissement indépendant pour éviter que les odeurs des produits ne se mélangent. Ainsi, les chambres de réfrigération et de congélation possèdent des évaporateurs, des ventilateurs et des canaux d'air distincts.

Maison intelligente et efficacité énergétique

Le réfrigérateur prend en charge la plateforme Xiaomi HyperOS Connect. Cela permet aux utilisateurs de contrôler l'appareil via un smartphone, de régler la température à distance et de le synchroniser avec d'autres éléments de la maison intelligente. L'appareil est équipé d'un compresseur inverter, dont le niveau sonore n'est que de 31 décibels — un son presque imperceptible.

  • Consommation d'énergie : ne dépasse pas 0,81 kWh par jour ;
  • Revêtement extérieur : panneaux en acier résistants aux traces de doigts, aux saletés et aux rayures ;
  • Dimensions : 1925 × 792 × 597 mm.
Concernant le prix, le prix recommandé pour le modèle à quatre portes est d'environ 660 dollars, tandis que la version à porte française est à 695 dollars. En Chine, les prix devraient être encore plus bas grâce aux subventions gouvernementales. Les ventes officielles du nouveau réfrigérateur intelligent débuteront le 1er juillet de cette année. Il est fort probable que ce modèle arrive sur le marché ouzbek via des distributeurs officiels ou l'importation parallèle d'ici la fin de l'été.

XiaomiMijiaHyperOSSmart HomeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Microsoft et Chevron construisent une immense centrale à gaz aux États-UnisMicrosoft et Chevron construisent une immense centrale à gaz aux États-UnisAujourd'hui, 01:57Nouvelle ère de l'IA : comment la technologie « Loop » transforme la programmationNouvelle ère de l'IA : comment la technologie « Loop » transforme la programmationAujourd'hui, 01:54Google DeepMind et le studio A24 lancent un partenariat sur l'IAGoogle DeepMind et le studio A24 lancent un partenariat sur l'IAAujourd'hui, 01:52Révolution des neurotechnologies : les implants cérébraux passent du laboratoire à la pratiqueRévolution des neurotechnologies : les implants cérébraux passent du laboratoire à la pratiqueAujourd'hui, 01:26NVIDIA annonce avoir résolu le problème de la consommation d'eau de l'IANVIDIA annonce avoir résolu le problème de la consommation d'eau de l'IAAujourd'hui, 01:26Le fabricant de puces AI Groq lève 650 millions de dollarsLe fabricant de puces AI Groq lève 650 millions de dollarsAujourd'hui, 01:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti