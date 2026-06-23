Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Pro 508L fonctionnant sous HyperOS

Le géant technologique chinois Xiaomi continue de renforcer sa position sur le marché de l'électroménager. L'entreprise a dévoilé sa nouvelle génération de réfrigérateur intelligent — le modèle Mijia Refrigerator Pro 508L. Cet appareil se distingue non seulement par sa grande capacité, mais aussi par son intégration à l'écosystème moderne HyperOS et ses technologies avancées de purification de l'air. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le Mijia Refrigerator Pro 508L est produit en deux versions : une configuration traditionnelle « porte française » et une configuration à quatre portes (croisée). Selon ixbt.com, le volume utile total du nouveau modèle est de 508 litres. Dont 297 litres sont alloués à la partie réfrigération principale, 176 litres à la chambre de congélation et 35 litres à une zone spéciale dont la température peut être réglée indépendamment.

Global Ion Purification 4.0 et hygiène

L'un des principaux avantages techniques du nouveau modèle est le système Global Ion Purification 4.0. Les ingénieurs de Xiaomi soulignent que cette technologie est capable de purifier complètement l'air à l'intérieur de la chambre de refroidissement en seulement trois minutes. Le processus de stérilisation prend environ deux minutes. Cela garantit que les produits restent frais plus longtemps et évite l'apparition d'odeurs désagréables.

Dans le congélateur, une couche de protection antibactérienne basée sur des ions d'argent a été appliquée. Plus important encore, l'appareil est équipé d'un système de refroidissement indépendant pour éviter que les odeurs des produits ne se mélangent. Ainsi, les chambres de réfrigération et de congélation possèdent des évaporateurs, des ventilateurs et des canaux d'air distincts.

Maison intelligente et efficacité énergétique

Le réfrigérateur prend en charge la plateforme Xiaomi HyperOS Connect. Cela permet aux utilisateurs de contrôler l'appareil via un smartphone, de régler la température à distance et de le synchroniser avec d'autres éléments de la maison intelligente. L'appareil est équipé d'un compresseur inverter, dont le niveau sonore n'est que de 31 décibels — un son presque imperceptible.

Consommation d'énergie : ne dépasse pas 0,81 kWh par jour ;

Revêtement extérieur : panneaux en acier résistants aux traces de doigts, aux saletés et aux rayures ;

Dimensions : 1925 × 792 × 597 mm.

Concernant le prix, le prix recommandé pour le modèle à quatre portes est d'environ 660 dollars, tandis que la version à porte française est à 695 dollars. En Chine, les prix devraient être encore plus bas grâce aux subventions gouvernementales. Les ventes officielles du nouveau réfrigérateur intelligent débuteront le 1er juillet de cette année. Il est fort probable que ce modèle arrive sur le marché ouzbek via des distributeurs officiels ou l'importation parallèle d'ici la fin de l'été.