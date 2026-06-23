Le marché de l'AI pourrait être frappé plus durement que lors de la crise des dotcom

Asvat Damodaran, professeur de finance à l'Université de New York, a averti qu'une potentielle crise du marché de l'intelligence artificielle (AI) pourrait être plus douloureuse que l'éclatement de la bulle dotcom du début des années 2000. Selon l'expert, la situation actuelle diffère fondamentalement des crises technologiques passées par sa structure de coûts et l'ampleur des investissements en capital. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

S'exprimant dans le podcast Intangible Economy, Damodaran a rappelé que le boom d'Internet à la fin des années 1990 reposait principalement sur des logiciels et des projets virtuels. L'industrie de l'AI aujourd'hui exige une infrastructure physique massive : des centres de données (data-centers), des capacités de calcul et des systèmes énergétiques. Le fait qu'une grande partie de ces projets soit financée par l'endettement accroît encore le risque.

Capacité de capital et risques économiques

Le professeur souligne qu'en cas de correction brutale du marché, les pertes ne toucheront pas seulement les actionnaires, mais aussi les créanciers et les sous-traitants. Cela pourrait entraîner la propagation de la crise au-delà du marché boursier vers l' économie réelle. Les technologies AI ne fonctionnent pas comme les entreprises IT traditionnelles : chaque nouvelle requête nécessite des ressources de calcul supplémentaires à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente.

Damodaran compare ce modèle au service Spotify : chaque chanson écoutée a un coût de revient. Cela contredit les lois classiques de l'économie de plateforme, car dans un contexte de faibles marges, la croissance de la base d'utilisateurs pourrait éroder les fonds de l'entreprise au lieu de créer de la valeur. La concurrence sur les prix s'intensifie, notamment avec l'émergence d'alternatives moins coûteuses comme DeepSeek en Chine.

"L'horreur de l'AI" et conséquences sociales

L'économiste qualifie le scénario le plus optimiste de l'intelligence artificielle d'"horreur de l'AI". Si la technologie produit les résultats attendus et augmente radicalement la productivité, cela ne se limitera pas à l'automatisation de certaines tâches. Ce processus pourrait priver d'emploi près de la moitié des "cols blancs" — les employés de bureau. Le marché ne prend pas encore en compte ces coûts sociaux.

Les géants technologiques construisent actuellement des infrastructures avec une période d'amortissement de 10 ans, mais en raison de l'évolution rapide des technologies, elles risquent d'être obsolètes après 5 ans. De ce point de vue, Damodaran considère la stratégie prudente d'Apple comme rationnelle. Apple choisit d'observer le marché et d'éviter des erreurs coûteuses plutôt que de réaliser des investissements agressifs.

Selon ixbt.com, il reste incertain quand les investissements de milliards de dollars injectés par des entreprises comme NVIDIA, Microsoft et Google dans l'infrastructure AI seront rentabilisés. Les prévisions de Damodaran appellent les investisseurs à ne pas devenir les prochaines victimes d'une bulle technologique.