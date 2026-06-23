Elon Musk prédit que l'AI sera plus intelligente que l'humanité entière dans 5 ans

L'un des hommes les plus riches du monde, fondateur de Tesla et xAI, Elon Musk, a fait une nouvelle déclaration fracassante sur le développement de l'intelligence artificielle (AI). Selon le milliardaire, d'ici 4 à 5 ans, le niveau technologique atteindra un point tel qu'il surpassera non seulement des individus, mais aussi la capacité intellectuelle collective de l'humanité entière. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Cette prédiction est intervenue en réponse aux idées de l'entrepreneur renommé Peter Diamandis sur l'expansion de l'humanité au-delà des limites de la Terre. Diamandis avait souligné la nécessité de coloniser l'espace pour surmonter la rareté des ressources et accélérer l'innovation. Elon Musk, quant à lui, suggère que le rôle de l'intelligence artificielle augmentera radicalement par rapport au facteur humain dans ce processus.

Le génie humain et la frontière technologique

Musk explique que les capacités du génie humain ont été limitées jusqu'à présent par la taille de la population et le niveau d'utilisation des ressources. Cependant, le développement rapide de l'AI pourrait lever ces barrières. Selon lui, l'augmentation de la puissance de calcul et de l'énergie n'est pas seulement une croissance technique, mais la création d'un assistant inégalé pour l'humanité dans la réalisation de découvertes et la résolution de problèmes complexes.

Le milliardaire avait précédemment déclaré que sa société xAI pourrait atteindre le niveau d'intelligence artificielle générale (AGI) d'ici 2026. L'AGI est un système capable de maîtriser n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut accomplir. Si la nouvelle prédiction de Musk se réalise, l'AI surpassera l'intelligence collective de la population mondiale d'ici 2029.

Sécurité et scénario « Terminator »

Parallèlement, Elon Musk ne cesse d'appeler les géants technologiques à la prudence. Selon lui, la perte de contrôle sur l'AI pourrait entraîner des conséquences catastrophiques, notamment la concrétisation du scénario du célèbre film « Terminator ». C'est pourquoi les développeurs doivent accorder une attention prioritaire aux questions de sécurité.

L'entrepreneur souligne également que le nombre de robots dépassera celui des humains à l'avenir et qu'ils satisferont tous les besoins de l'humanité. Musk qualifie cette ère d'« ère d'abondance extraordinaire » et encourage la société à se préparer aux changements économiques et sociaux. Selon ixbt.com, de tels changements devraient transformer complètement le marché du travail et le mode de vie quotidien.

Les spécialistes ouzbeks suivent également de près la course technologique mondiale. Bien que les prédictions de Musk semblent souvent optimistes ou excessivement radicales, le succès actuel de ChatGPT et d'autres réseaux neuronaux montre que ce processus est déjà irréversible.