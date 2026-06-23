La Russie étend son infrastructure spatiale : une nouvelle station de mesure en construction à Sakhaline

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La Russie étend son infrastructure spatiale : une nouvelle station de mesure en construction à Sakhaline

La construction de la station de mesure (TOP) de la ligne « Sakhaline », d'une importance stratégique dans l'Extrême-Orient russe, est entrée dans sa phase finale. Cet objet devrait devenir l'un des maillons essentiels pour le contrôle des fusées et des satellites lancés depuis le cosmodrome « Vostochniy », ainsi que pour le traitement des données reçues. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com.

Selon les données de la corporation d'État « Roskosmos », le niveau global de préparation du projet est actuellement de 75 %. La mise en service de ce point permettra un contrôle plus sûr et plus précis des vols dans le cadre du programme spatial russe. Ce site jouera un rôle décisif, notamment pour établir la communication avec les fusées « Angara » de nouvelle génération et divers satellites.

Capacités techniques et processus de construction

Actuellement, le rythme des travaux sur le site a été considérablement accéléré. Selon le plan, un total de 9 complexes d'antennes doivent être installés, dont 4 sont déjà entièrement montés. Ces dispositifs servent à recevoir les données de télémétrie des engins spatiaux et à leur transmettre des commandes.

L'infrastructure ne se limite pas aux seules installations techniques. La construction d'un module de contrôle, d'un hôtel pour les spécialistes et de bâtiments administratifs se poursuit activement dans la région. Cela permettra le fonctionnement autonome de l'objet et créera des conditions pour la résidence permanente du personnel.

Importance régionale et perspectives

La construction de la station de mesure de « Sakhaline » est importante non seulement pour le secteur spatial, mais aussi pour l'économie de la région. Une fois le projet pleinement opérationnel, près de 100 nouveaux emplois de haute technologie seront créés dans la région de Sakhaline. Cela contribuera à attirer des ingénieurs et des spécialistes qualifiés dans la zone.

La mise en service de l'objet est prévue d'ici la fin de 2026. Selon les experts, l'augmentation de ce type de stations étendra les capacités du cosmodrome « Vostochniy » et augmentera la compétitivité sur le marché international des services spatiaux. De plus, le niveau de fiabilité dans la gestion des constellations de satellites passera à un nouveau stade.

RoskosmosSakhalineEspaceTechnologieAngara
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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