L'entreprise russe Bulat présente une nouvelle génération de stations de base

L'entreprise russe Bulat a considérablement élargi sa gamme de stations de base destinées aux opérateurs de communications mobiles. Ce fabricant, filiale de Rostelekom, a augmenté la plage de fréquences de ses appareils pour les adapter aux exigences des réseaux modernes. Cette innovation est considérée comme une étape importante vers la modernisation de l'infrastructure des télécommunications. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Les premiers prototypes capables de fonctionner sur les fréquences 800, 900, 1800, 2100, 2300 et 2600 MHz ont été produits sur le site de l'association scientifique et de production des technologies de télécommunications russes à Saint-Pétersbourg. Selon ixbt.com, la couverture de ces plages permet aux opérateurs d'étendre le réseau de manière plus flexible dans diverses conditions géographiques et techniques.

Augmentation des capacités techniques et de la puissance

La puissance de l'unité de traitement des signaux a également été augmentée dans les stations de base de nouvelle génération. Ce changement permet d'utiliser l'équipement non seulement dans les zones reculées, mais aussi dans les grandes villes densément peuplées et les zones où la charge réseau est élevée. Une large zone de couverture est assurée grâce à des récepteurs à haute sensibilité.

Les stations de base Bulat sont principalement conçues pour fonctionner selon les standards LTE-Advanced et GSM. De plus, les appareils intègrent le système de gestion propriétaire de l'entreprise, ce qui réduit la dépendance aux logiciels tiers et améliore la sécurité et la stabilité du système.

Les fabricants soulignent que les nouvelles capacités ouvrent la voie aux opérateurs pour utiliser divers scénarios de déploiement du réseau. Cela inclut des processus allant de la couverture de nouvelles zones de communication à l'augmentation de la capacité des réseaux existants. Actuellement, près de 2000 stations de base de la marque Bulat ont été testées avec succès et sont opérationnelles sur le réseau de l'opérateur T2.

Pour rappel, au début du mois de juin de cette année, l'opérateur T2 a lancé la technologie VoLTE (Voice over LTE) précisément via les stations Bulat. Cela a prouvé en pratique qu'il est possible d'assurer des communications vocales de haute qualité grâce à des équipements de fabrication locale. À l'avenir, la diffusion généralisée de ces technologies dans les pays de la CEI et leur impact sur la qualité des communications régionales restent au centre de l'attention des experts.