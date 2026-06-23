L'entreprise russe Bulat présente une nouvelle génération de stations de base

·38·Technologie
L'entreprise russe Bulat présente une nouvelle génération de stations de base

L'entreprise russe Bulat a considérablement élargi sa gamme de stations de base destinées aux opérateurs de communications mobiles. Ce fabricant, filiale de Rostelekom, a augmenté la plage de fréquences de ses appareils pour les adapter aux exigences des réseaux modernes. Cette innovation est considérée comme une étape importante vers la modernisation de l'infrastructure des télécommunications. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Les premiers prototypes capables de fonctionner sur les fréquences 800, 900, 1800, 2100, 2300 et 2600 MHz ont été produits sur le site de l'association scientifique et de production des technologies de télécommunications russes à Saint-Pétersbourg. Selon ixbt.com, la couverture de ces plages permet aux opérateurs d'étendre le réseau de manière plus flexible dans diverses conditions géographiques et techniques.

Augmentation des capacités techniques et de la puissance

La puissance de l'unité de traitement des signaux a également été augmentée dans les stations de base de nouvelle génération. Ce changement permet d'utiliser l'équipement non seulement dans les zones reculées, mais aussi dans les grandes villes densément peuplées et les zones où la charge réseau est élevée. Une large zone de couverture est assurée grâce à des récepteurs à haute sensibilité.

Les stations de base Bulat sont principalement conçues pour fonctionner selon les standards LTE-Advanced et GSM. De plus, les appareils intègrent le système de gestion propriétaire de l'entreprise, ce qui réduit la dépendance aux logiciels tiers et améliore la sécurité et la stabilité du système.

Les fabricants soulignent que les nouvelles capacités ouvrent la voie aux opérateurs pour utiliser divers scénarios de déploiement du réseau. Cela inclut des processus allant de la couverture de nouvelles zones de communication à l'augmentation de la capacité des réseaux existants. Actuellement, près de 2000 stations de base de la marque Bulat ont été testées avec succès et sont opérationnelles sur le réseau de l'opérateur T2.

Pour rappel, au début du mois de juin de cette année, l'opérateur T2 a lancé la technologie VoLTE (Voice over LTE) précisément via les stations Bulat. Cela a prouvé en pratique qu'il est possible d'assurer des communications vocales de haute qualité grâce à des équipements de fabrication locale. À l'avenir, la diffusion généralisée de ces technologies dans les pays de la CEI et leur impact sur la qualité des communications régionales restent au centre de l'attention des experts.

BulatLTETélécommunicationsRostelekomTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouveauté pour les fans de baseball : Ribbie transforme les matchs en format rétro 8-bitNouveauté pour les fans de baseball : Ribbie transforme les matchs en format rétro 8-bitAujourd'hui, 18:52IA et vidéo : Fika Jobs révolutionne le processus de recrutementIA et vidéo : Fika Jobs révolutionne le processus de recrutementAujourd'hui, 18:22Lancement imminent du Vivo X Fold6 : caméra 200 MP et prix recordsLancement imminent du Vivo X Fold6 : caméra 200 MP et prix recordsAujourd'hui, 18:22Mise à jour majeure pour les serrures intelligentes Huawei : HarmonyOS 6.1 dévoiléeMise à jour majeure pour les serrures intelligentes Huawei : HarmonyOS 6.1 dévoiléeAujourd'hui, 17:20SpaceX lance avec succès la nouvelle capsule Starfall pour le retour de cargaisons spatialesSpaceX lance avec succès la nouvelle capsule Starfall pour le retour de cargaisons spatialesAujourd'hui, 16:53Révolution des batteries : les batteries sodium-ion résistent jusqu'à -40 °CRévolution des batteries : les batteries sodium-ion résistent jusqu'à -40 °CAujourd'hui, 16:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti