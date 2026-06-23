Les utilisateurs de LastPass à nouveau menacés : une faille chez Klue entraîne un vol de données

·6·Technologie
Les utilisateurs de LastPass à nouveau menacés : une faille chez Klue entraîne un vol de données

LastPass, l'un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires au monde, a annoncé une nouvelle cyberattaque. Cette fois, des hackers ont réussi à s'introduire dans les systèmes de Klue, une société d'études de marché et partenaire technologique de l'entreprise. En conséquence, des données personnelles d'utilisateurs de LastPass et des correspondances avec le service client sont tombées entre les mains de cybercriminels. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, LastPass a commencé à avertir ses utilisateurs de cet incident par courrier électronique. L'entreprise a précisé dans son communiqué que l'intrusion n'a pas eu lieu directement dans l'infrastructure de LastPass, mais que les hackers ont exploité une vulnérabilité dans le système du partenaire pour s'emparer d'un volume important de données clients. Klue avait reconnu la semaine dernière avoir été victime d'une attaque contre ses systèmes.

Il s'avère que l'ensemble de données volées comprend les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses e-mail et adresses physiques des utilisateurs. De plus, les opérations commerciales et les demandes adressées au service client ont également été compromises. Ces échanges peuvent souvent contenir des informations sensibles, telles que des problèmes de facturation ou des demandes d'aide pour l'accès au compte.

Mesures de sécurité et préoccupations

Les représentants de LastPass tentent de rassurer les utilisateurs en affirmant que l'infrastructure principale de l'entreprise et, plus important encore, les coffres-forts (vaults) de mots de passe des clients sont restés intacts. Cependant, la possibilité que les correspondances du service client contiennent parfois des documents d'identité ou des fragments d'informations confidentielles alimente les inquiétudes. Pour l'instant, aucun chiffre précis sur le nombre d'utilisateurs affectés par cet incident n'a été communiqué.

Il convient de noter que cette faille chez Klue ne s'est pas limitée à LastPass. De grandes entreprises de cybersécurité telles que HackerOne, Recorded Future et Tanium ont également signalé des fuites de données dues à cet incident. Cela prouve une fois de plus l'importance cruciale de la sécurité des partenaires dans l'écosystème IT moderne.

Ce n'est pas le premier échec pour LastPass. En 2022, l'entreprise a subi le plus important vol de données de son histoire. À l'époque, des hackers avaient réussi à copier tous les coffres-forts de mots de passe des clients. Bien que ces coffres soient chiffrés, les données des utilisateurs ayant des mots de passe maîtres faibles ont été compromises, entraînant plusieurs vols majeurs de cryptomonnaies.

Aujourd'hui, plus de 33 millions d'utilisateurs et près de 1,6 million de clients payants utilisent la plateforme LastPass dans le monde. Compte tenu de la popularité de ce service, les experts recommandent à tous les utilisateurs d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA) sur leurs comptes et de se méfier des e-mails suspects.

LastPassCybersécuritéHackersTechnologieVol de Données
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

HaloBraid : la robotique réduit le temps de tressage des cheveux de 12 heures à quelques minutesHaloBraid : la robotique réduit le temps de tressage des cheveux de 12 heures à quelques minutesAujourd'hui, 20:25Tests de One UI 9 lancés pour le Samsung Galaxy A35 : mise à jour du segment milieu de gammeTests de One UI 9 lancés pour le Samsung Galaxy A35 : mise à jour du segment milieu de gammeAujourd'hui, 20:24Nouvelle ère de la micromobilité : mise en œuvre d'un système de vérification de l'âge pour la location de trottinettesNouvelle ère de la micromobilité : mise en œuvre d'un système de vérification de l'âge pour la location de trottinettesAujourd'hui, 19:52Meta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernesMeta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernesAujourd'hui, 19:28Nouveauté pour les fans de baseball : Ribbie transforme les matchs en format rétro 8-bitNouveauté pour les fans de baseball : Ribbie transforme les matchs en format rétro 8-bitAujourd'hui, 18:52IA et vidéo : Fika Jobs révolutionne le processus de recrutementIA et vidéo : Fika Jobs révolutionne le processus de recrutementAujourd'hui, 18:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti