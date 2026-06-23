Tests de One UI 9 lancés pour le Samsung Galaxy A35 : mise à jour du segment milieu de gamme

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a commencé la préparation de la nouvelle génération du système d'exploitation pour l'un de ses appareils les plus populaires du milieu de gamme, le smartphone Galaxy A35. Il a été rapporté que les premiers firmwares One UI 9 destinés à ce modèle sont apparus sur les serveurs de l'entreprise. Cela garantit que les utilisateurs de ce smartphone bénéficieront des dernières fonctionnalités logicielles à l'avenir. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations publiées par l'insider reconnu Tarun Vats, plusieurs builds de test pour le Galaxy A35 ont été détectés sur les serveurs de test internes de Samsung. Plus précisément, des versions avec des codes tels que A356BXXUAEZF1 et A356BOXMAEZF1 indiquent que les tests précoces du système sont en cours. De plus, des firmwares spécifiques ont été enregistrés pour la version globale sous le numéro de modèle SM-A356E.

Étapes du développement logiciel

Actuellement, ces builds détectés sont destinés uniquement à l'usage interne et aux développeurs. À ce stade, les processus de stabilité du système, l'adaptation des nouvelles fonctions au matériel et la correction des bugs sont effectués. L'interface One UI 9 devrait être basée sur la prochaine version majeure du système d'exploitation Android.

Le fait que le modèle Galaxy A35, largement vendu sur le marché ouzbek, passe par ces tests précoces est une nouvelle encourageante pour les utilisateurs locaux. Bien que Samsung accorde généralement plus d'attention à ses appareils flagships, le fait que les représentants du segment milieu de gamme reçoivent également les logiciels les plus récents montre une amélioration de la politique de support de la marque.

Il convient de noter que Tarun Vats a déjà fourni plusieurs prévisions précises concernant les appareils Samsung. Il a été l'un des premiers à révéler les dates de sortie de la version beta de One UI 8.0, ainsi que les dates de présentation des flagships Galaxy S24 et Galaxy S25. C'est pourquoi ses informations sur One UI 9 sont accueillies avec confiance par la communauté technologique.

Changements attendus et délais

Pour l'instant, il n'y a pas d'informations détaillées sur les caractéristiques spécifiques et les changements de design de l'interface One UI 9. Cependant, les experts supposent que l'accent sera mis sur l'extension des capacités de l'AI, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la modernisation des éléments visuels.

Les tests beta publics et la sortie finale de One UI 9 pour les propriétaires de smartphones prendront un peu de temps. Les tests internes doivent d'abord se terminer, puis la mise à jour doit être présentée pour les modèles flagships. Ce n'est qu'ensuite que les appareils du segment milieu de gamme comme le Galaxy A35 commenceront à recevoir le nouveau système. Ce processus peut généralement durer de quelques mois à un an.