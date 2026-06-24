Cyberattaque majeure chez Klue : des hackers ont infiltré le système via des données de 2022

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Cyberattaque majeure chez Klue : des hackers ont infiltré le système via des données de 2022

Klue, société spécialisée dans l'analyse de marché, a officiellement confirmé avoir subi une cyberattaque majeure due à des identifiants (credentials) obsolètes datant de 2022. Cette faille de sécurité a permis aux hackers de s'emparer de données confidentielles de nombreux clients entreprises, dont des organisations de cybersécurité de renommée mondiale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Bien que la société Klue, basée à Vancouver, ait détecté l'attaque le 12 juin, les détails ne sont révélés que maintenant. Il s'avère que les hackers ont utilisé une clé d'accès fournie à un tiers pour un projet pilote limité en 2022. Cet incident soulève de sérieuses questions sur la robustesse du système de sécurité de l'entreprise et ses processus de suppression des données obsolètes.

Les géants de la cybersécurité dans le viseur

Le fait que LastPass, le célèbre gestionnaire de mots de passe, ainsi que plusieurs grandes entreprises de cybersécurité figurent parmi les victimes souligne la gravité de la situation. En volant des clés spéciales appelées jetons OAuth dans le système de Klue, les hackers ont pu accéder à d'autres bases de données et stockages cloud des clients.

Dans une interview accordée à TechCrunch, Katie Berg, représentante de Klue, a déclaré que les données volées appartenaient à un tiers, sans toutefois préciser de quel partenaire ou projet il s'agissait. De plus, la raison pour laquelle cet accès n'a pas été révoqué après la fin du projet pilote reste floue.

Enquête et mesures futures

L'entreprise qualifie actuellement cet incident sur son blog de vol d'« identifiants hérités » (legacy credential) liés à un service d'intégration. Selon les experts, si Klue avait supprimé ces données obsolètes du système à temps, une fuite de données d'une telle ampleur aurait pu être évitée.

La société a annoncé mener actuellement une enquête approfondie sur les axes suivants :

  • Révision du système de gestion des identifiants d'accès ;
  • Renforcement des mécanismes de contrôle pour les partenaires externes (vendors) ;
  • Extension des capacités de monitoring du système ;
  • Optimisation des processus de mise en œuvre de la sécurité.

Cet événement doit servir de leçon importante pour les spécialistes IT et le secteur corporate. Les anciens logins et mots de passe, en particulier les accès temporaires accordés pour des projets tiers, deviennent souvent le point le plus vulnérable. Le fait qu'une plateforme internationale majeure comme Klue ait commis une telle erreur prouve une fois de plus l'importance du principe de « vigilance constante » en sécurité numérique.

KlueCybersécuritéHackersLastPassFuite de Données
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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