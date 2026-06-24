La corporation d'État russe Rosatom franchit une étape majeure dans le développement de l'énergie nucléaire de nouvelle génération. La corporation élabore le projet de la plus grande usine à haute capacité du pays, spécialisée dans le retraitement du combustible nucléaire usagé. Ce projet devrait jouer un rôle décisif dans l'approvisionnement en matières premières des projets d'énergie nucléaire de IVe génération. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Actuellement, les spécialistes de Rosatom travaillent sur la justification des investissements. Dans le cadre de ce processus, le site où sera construit le nouveau complexe industriel sera déterminé. La décision finale concernant le lieu de construction devrait être prise d'ici la fin de l'année. Les médias russes rapportent ces informations en s'appuyant sur les données de la corporation.

Structure modulaire et capacité massive

La conception de la nouvelle usine sera basée sur un système modulaire. Cela permettra d'augmenter progressivement les capacités de production à l'avenir. Selon le plan, le premier module aura une capacité de retraitement de 400 tonnes de combustible par an. L'atteinte de la pleine capacité du complexe est prévue au cours de la prochaine décennie.

Cette entreprise se distinguera par sa capacité à retraiter le combustible des réacteurs thermiques et « rapides ». Cela constitue un maillon essentiel pour le passage à un cycle fermé du combustible nucléaire dans l'industrie atomique russe. Une fois mise en service, l'infrastructure de l'usine permettra de réintégrer les matériaux nucléaires régénérés dans le cycle du combustible à plusieurs reprises.

Vers les technologies de IVe génération

L'énergie nucléaire de IVe génération vise une utilisation plus efficace du combustible, une augmentation du niveau de sécurité et une réduction significative de la quantité de déchets radioactifs. La Russie est considérée comme l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. En particulier, les travaux préliminaires pour la construction du bloc énergétique BN-1200M à la centrale nucléaire de Beloyarsk ont commencé.

De plus, dans la région de Tomsk, le réacteur BREST-OD-300 et un complexe de cycle fermé du combustible nucléaire sont en cours de construction sur un seul site pour la première fois au monde. La nouvelle usine servira précisément à assurer un approvisionnement stable en combustible pour de tels projets innovants.

Alors que l'Ouzbékistan prévoit également de développer l'énergie nucléaire afin de diversifier son bilan énergétique, les avancées technologiques de Rosatom, un partenaire régional, sont suivies de près par les experts du secteur. Les technologies de cycle fermé devraient porter la propreté écologique de l'énergie nucléaire à un nouveau niveau.