Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 testé : les panneaux solaires prêts pour le vol

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Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 testé : les panneaux solaires prêts pour le vol

La préparation de la prochaine mission spatiale au cosmodrome de Baïkonour est entrée dans sa phase finale. Le vaisseau de transport habité russe Soyuz MS-29 passe avec succès tous les contrôles techniques et tests nécessaires. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la corporation d'État Roskosmos. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com .

Actuellement, les tests du système d'alimentation électrique du vaisseau, et plus particulièrement des panneaux solaires, sont terminés. Les spécialistes ont réalisé une opération cruciale appelée « éclairage de contrôle » dans le bâtiment d'assemblage et d'essais de la zone 254 de Baïkonour. Ce processus est essentiel pour garantir le fonctionnement ininterrompu de la source d'énergie du vaisseau dans les conditions complexes de l'espace.

Tests techniques et efficacité de l'énergie solaire

Lors des vérifications au sol, les cellules photoélectriques des panneaux solaires du Soyuz MS-29 ont été déployées en mode nominal. Ensuite, des projecteurs spéciaux de haute puissance ont été dirigés vers elles. Ce test a permis de mesurer précisément l'efficacité de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Cette pratique permet d'éviter tout dysfonctionnement imprévu une fois que le vaisseau est en orbite.

Les ingénieurs ont également confirmé que chaque section des cellules photoélectriques répond aux normes établies. Dans l'espace ouvert, la lumière solaire est la seule source d'énergie fiable, et le maintien des fonctions vitales des systèmes du vaisseau dépend directement de la qualité de ces panneaux.

Prochaine étape et date de vol

Dans les prochains jours, les spécialistes termineront l'installation des équipements et instruments spéciaux dans le module de descente et le module orbital. Ce processus comprend le placement du matériel nécessaire aux besoins quotidiens de l'équipage et aux recherches scientifiques dans l'espace.

Le lancement de la fusée Soyuz-2.1a, qui placera le vaisseau Soyuz MS-29 en orbite, est prévu pour le 14 juillet 2026. Cette mission doit transporter les membres de la 75e expédition principale vers la Station spatiale internationale (ISS). Auparavant, la commission d'État a hautement évalué le niveau de préparation des membres d'équipage principaux et de réserve sélectionnés pour cette mission.

Ce vol reste sous l'attention d'experts locaux et internationaux, car il est lancé depuis le plus grand cosmodrome de la région où se trouve l'Ouzbékistan. Les travaux de préparation à Baïkonour se poursuivent selon un calendrier strict.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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