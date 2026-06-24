Redmi K90 Ultra dévoilé : batterie de 8500 mAh et système de refroidissement actif

Redmi, la sous-marque de Xiaomi, a officiellement annoncé son nouveau fleuron — le Redmi K90 Ultra. Ce smartphone attire l'attention non seulement par ses performances élevées, mais aussi par des solutions technologiques rarement rencontrées sur le marché des appareils mobiles. La principale particularité de l'appareil est sa batterie d'une capacité sans précédent et son ventilateur spécial empêchant la surchauffe pendant les jeux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau flagship fonctionne sur la toute dernière plateforme Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ce chipset est connu pour sa puissance élevée, mais aussi pour sa dissipation thermique importante. C'est pourquoi les ingénieurs ont intégré un système de refroidissement actif dans le châssis du smartphone. Les images publiées montrent une large grille d'aération sous le bloc caméra, ce qui indique la présence d'un ventilateur complet à l'intérieur de l'appareil.

Des solutions spéciales pour les amateurs de jeux

Les représentants de l'entreprise soulignent que grâce au système de refroidissement actif, le Redmi K90 Ultra peut maintenir un taux de rafraîchissement d'images (FPS) stable pendant 60 minutes, même dans les jeux 3D les plus exigeants. Aucun étranglement thermique (throttling) du processeur n'est observé, permettant à l'utilisateur de profiter de graphismes fluides et de qualité dans les scènes dynamiques.

L'apparence du smartphone suit également les tendances modernes. L'appareil est équipé d'un écran plat de 6,83 pouces avec des bordures ultra-fines. Le boîtier, présenté en couleur Space Silver, dispose d'un large bloc caméra disposé horizontalement à l'arrière. La particularité du design est qu'il combine des éléments d'un flagship classique et d'un appareil de gaming.

Efficacité énergétique et politique de prix

Un autre aspect impressionnant du Redmi K90 Ultra est sa batterie d'une capacité de 8 500 mAh. Alors que la plupart des flagships actuels sont limités à des batteries d'environ 5 000 mAh, Redmi promet à ses utilisateurs plusieurs jours d'autonomie. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 100 W.

Le président de Xiaomi, Lu Weibing, a annoncé sur les réseaux sociaux que les précommandes pour le smartphone ont débuté en Chine. Des bonus spéciaux, notamment une batterie externe et des verres de protection, sont offerts aux premiers acheteurs. Le prix du smartphone devrait avoisiner les 3 000 yuans (environ 440 dollars), ce qui en fait l'un des flagships les plus abordables et puissants du marché.

La présentation officielle du nouveau modèle est prévue pour le 30 juin. L'appareil pourrait arriver sur le marché ouzbek un peu plus tard, peut-être sous un autre nom (par exemple, sous la marque POCO). La combinaison d'un prix bas et de spécifications techniques élevées rendra sans doute ce modèle populaire auprès des gamers locaux et des utilisateurs recherchant un téléphone avec une longue autonomie.