Le géant technologique chinois Huawei continue de renforcer sa position sur le marché des smartphones. La dernière gamme phare de l'entreprise, la série Huawei Mate 80, a provoqué un véritable buzz sur le marché en peu de temps et affiche des résultats de ventes supérieurs aux attentes. Ce succès témoigne de la puissance retrouvée de la marque, tant sur son marché national qu'à l'échelle internationale. C'est ce qu'indique l'information de .

Selon les données de l'agence d'analyse RDObservation, le volume total des livraisons de la série Huawei Mate 80 a déjà franchi la barre des 7 millions d'unités. À la fin de la 24e semaine de 2026 (du 8 au 14 juin), le nombre d'appareils vendus s'élevait à 6,97 millions. Compte tenu de la dynamique de croissance actuelle, les experts soulignent que ce chiffre a désormais largement dépassé les 7 millions.

Accélération du rythme des ventes

Il est intéressant de noter que la demande pour la gamme Huawei Mate 80, loin de diminuer avec le temps, est au contraire en augmentation. En regardant les chiffres, 198 400 smartphones ont été vendus en semaine 22, et ce chiffre est passé à 211 400 en semaine 23. À la semaine 24, le volume des ventes hebdomadaires a atteint près de 270 000 unités. Un tel rythme de croissance montre à quel point les nouveaux flagships sont devenus populaires auprès des utilisateurs.

Selon les prévisions des spécialistes, si la tendance actuelle se maintient et que diverses remises sont annoncées dans les prochains mois, la série Mate 80 pourrait atteindre un total de 8 à 9 millions d'unités vendues. Dans les scénarios les plus optimistes, ce chiffre pourrait s'approcher du cap des 10 millions, ce qui constituerait l'un des résultats les plus réussis pour Huawei ces dernières années.

Politique de prix et risques futurs

Cependant, cette dynamique positive pourrait être influencée par des changements dans la politique tarifaire de Huawei. L'entreprise a annoncé qu'elle apporterait des ajustements aux prix de ses appareils à partir du 1er juillet. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises sur les modèles concernés, notamment si la nouvelle série Mate 80 sera incluse ou non.

Si le prix des nouveaux flagships augmente, cela pourrait refroidir l'intérêt des acheteurs et ralentir le rythme des ventes. Malgré cela, Huawei maintient fermement sa place sur le marché grâce à ses solutions innovantes et son logiciel indépendant. Sur le marché ouzbek, les flagships Huawei jouissent traditionnellement d'une grande réputation auprès des utilisateurs qui apprécient les hautes technologies.

En conclusion, la série Huawei Mate 80 est devenue l'un des projets les plus réussis de l'entreprise. Selon ixbt.com, ces smartphones se distinguent non seulement par leurs caractéristiques techniques, mais aussi par leur adaptabilité à la conjoncture du marché. Les prochains mois seront décisifs pour cette série.