Telegram reprend son activité en Inde : l'application revient sur Google Play

Après des restrictions temporaires imposées par le gouvernement indien, le messager Telegram est officiellement revenu sur la plateforme Google Play dans le pays. L'application est redevenue disponible au téléchargement après un blocage de quelques jours. Cette décision est une nouvelle attendue pour des millions d'utilisateurs en Inde, l'un des plus grands marchés mondiaux du messager. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour rappel, les restrictions sur le service Telegram avaient été mises en place à partir du 16 juin de cette année. Cela a été causé par la fuite de questions d'un examen national de qualification pour l'entrée dans les universités de médecine via le messager. À la suite de ce litige, les résultats des examens ont été annulés et des sessions de rattrapage ont été organisées. Le gouvernement a décidé de suspendre l'activité du service afin de contrôler la situation.

Raisons du blocage et décision judiciaire

Selon les informations d'ixbt.com, le 17 juin, Telegram a été retiré des boutiques Google Play et App Store. Plus tard, le 19 juin, la Haute Cour de Delhi a jugé les actions du gouvernement légales. La décision du tribunal a souligné qu'il existait des motifs suffisants pour bloquer temporairement le messager afin d'assurer la sécurité nationale et la transparence du système éducatif.

Le blocage du messager a entraîné une tendance technologique inattendue dans le pays. Il a été rapporté qu'en l'espace de 24 heures après l'imposition des restrictions, le nombre de téléchargements d'applications VPN en Inde a atteint 919 000. Il s'agit du record le plus élevé enregistré depuis le début de 2025, montrant que les utilisateurs ne souhaitaient pas renoncer à leurs moyens de communication.

La réaction de Pavel Durov

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a réagi à cette situation en déclarant que le blocage a affecté près de 150 millions d'utilisateurs en Inde. Selon lui, de telles mesures ne résolvent pas le problème des fuites de données, car la diffusion des contenus se déplace simplement vers d'autres plateformes.

Actuellement, les utilisateurs d'Android peuvent télécharger l'application librement, tandis que le rétablissement de l'application sur l'App Store pour les appareils iOS est toujours en cours. Selon les experts, les propriétaires d'appareils Apple devraient également pouvoir utiliser pleinement le messager dans les prochaines heures.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car Telegram est le moyen de communication le plus populaire dans notre pays. De tels blocages à l'échelle mondiale remettent une fois de plus à l'ordre du jour la politique de sécurité de la plateforme et sa coopération avec les États.