Révolution dans le monde des smartphones : une batterie de 14 000 mAh en préparation en Chine

La course à l'autonomie sur le marché des smartphones franchit une nouvelle étape. Les fabricants chinois cherchent désormais à battre tous les records, non seulement en vitesse de charge, mais aussi en capacité de batterie. Selon les dernières informations, un smartphone doté d'une batterie sans précédent de 14 000 mAh devrait bientôt apparaître sur le marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le célèbre insider Digital Chat Station, ce projet a déjà atteint la phase NPI (New Product Introduction). Cela signifie que l'appareil est passé de l'idée conceptuelle à la phase de préparation pour la production en série. D'après la publication ixbt.com, la marque Honor pourrait être à l'origine de ce miracle technologique.

L'alliance du poids plume et d'une puissance colossale

L'aspect le plus surprenant de cette nouvelle concerne son poids. Habituellement, une batterie d'une telle capacité transformerait le smartphone en un appareil lourd et épais. Cependant, le poids du nouveau modèle serait d'environ 220 grammes. À titre de comparaison, le modèle Samsung Galaxy S26 Ultra, dont la sortie est attendue prochainement, pèse 214 grammes, mais sa batterie ne fait que 5 000 mAh.

Pour atteindre un tel résultat, les ingénieurs utiliseraient de nouveaux matériaux pour la fabrication de la batterie, notamment des anodes en silicium-carbone. Cette technologie permet d'augmenter considérablement la densité énergétique sans accroître le volume physique de la batterie. Étant donné la popularité des appareils autonomes de Honor sur le marché, cette innovation est très pertinente pour les utilisateurs.

La concurrence s'intensifie : Huawei ne veut pas rester en retrait

Non seulement Honor, mais un autre géant technologique chinois, Huawei, développe également son propre modèle axé sur l'autonomie maximale. Selon l'insider, le smartphone de Huawei, outre sa batterie ultra-haute capacité, sera équipé d'une communication par satellite et d'un mode d'économie d'énergie extrême. Cela garantira que l'appareil reste connecté même dans les conditions les plus difficiles.

Pour rappel, Honor a récemment présenté le modèle Honor X80 Pro Max avec une batterie de 11 000 mAh. Cet appareil est devenu l'un des smartphones les plus endurants de l'histoire de la marque. Cependant, le nouveau projet de 14 000 mAh devrait améliorer considérablement ce résultat.

Digital Chat Station avait déjà prédit avec précision les caractéristiques des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'utilisation d'un écran Samsung pour le modèle Realme GT 7 Pro. Par conséquent, il est fort probable que les informations sur le smartphone de 14 000 mAh soient bientôt confirmées. Pour l'instant, le nom exact de l'appareil et sa date de sortie n'ont pas été divulgués.