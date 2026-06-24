Les puces NVIDIA vendues deux fois plus cher sur le « marché noir » chinois

Malgré les restrictions strictes à l'exportation imposées par les États-Unis, les géants technologiques chinois continuent d'acquérir illégalement des puces NVIDIA pour développer leurs systèmes d'intelligence artificielle (AI). Selon le Financial Times, le prix des serveurs équipés de puces NVIDIA sur les marchés clandestins chinois a atteint aujourd'hui le double des prix officiels aux États-Unis. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

En particulier, les serveurs basés sur la dernière architecture B300 de NVIDIA sont évalués à environ 7 millions de yuans (soit 1 million de dollars) via des canaux illégaux. À titre de comparaison, ces mêmes produits sont deux fois moins chers dans les chaînes d'approvisionnement légales aux États-Unis. Cette situation montre à quel point le déficit de puissance de calcul haute performance est critique en Chine.

Sanctions et flambée des prix

Les nouvelles réglementations introduites par le département du Commerce des États-Unis à la fin du mois de mai de cette année ont complexifié la situation. Ces restrictions ont presque stoppé les contournements existants, notamment l'entrée en Chine de puces avancées comme Blackwell et Rubin via des structures étrangères. En conséquence, parallèlement à l'augmentation des risques d'approvisionnement, les prix se sont envolés.

Selon les calculs des experts, pour la seule année 2025, des puces NVIDIA d'une valeur d'un milliard de dollars pourraient être importées clandestinement en Chine. Bien que les nouvelles interdictions n'aient pas pu stopper totalement le flux, elles ont considérablement compliqué les chaînes logistiques. Néanmoins, les entreprises chinoises sont prêtes à acheter ces puces à n'importe quel prix pour ne pas être distancées dans la course à l'AI.

Tendance vers la production locale

Alors que les produits NVIDIA restent la norme mondiale pour l'entraînement des modèles d'AI, le gouvernement chinois et le secteur privé investissent massivement dans le développement de leur propre industrie des semi-conducteurs. L'objectif est de réduire la dépendance aux technologies américaines et de se protéger contre les restrictions externes.

Par exemple, Ma Lin, vice-président de Nio, a souligné que l'entreprise utilise des puces NVIDIA depuis plusieurs années, avec un volume d'achats annuels atteignant 300 millions de dollars. Cependant, en raison des restrictions et des risques constants, Nio a décidé de créer ses propres puces. Cette tendance est également observée chez d'autres corporations technologiques chinoises.

En conclusion, l'épanouissement du « marché noir » autour des puces NVIDIA est un exemple frappant des tensions technologiques mondiales. Pour les développeurs chinois, ces puces ne sont pas seulement du matériel, mais une ressource stratégique garantissant la compétitivité future. C'est pourquoi même un doublement des prix ne semble pas les arrêter.