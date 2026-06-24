La Chine prépare une nouvelle ère spatiale : une fusée réutilisable de 7 mètres révélée

La Chine fait passer sa stratégie de conquête spatiale à un nouveau stade. Il a été révélé que les experts du pays ont commencé à développer un lanceur de nouvelle génération réutilisable d'un diamètre de 7 mètres. Ce projet devrait combler le vide entre les fusées Long March 10, actuellement en cours de création, et la Long March 9 ultra-lourde. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, les informations sur le nouveau projet ont été révélées par plusieurs preuves indirectes. En particulier, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a lancé un appel d'offres public pour l'achat d'équipements spéciaux de soudage pour des réservoirs de carburant de 7 mètres de diamètre. De plus, la livraison d'un anneau géant en acier inoxydable de 7,5 mètres de diamètre par la société Wuxi Parker New Materials pour un « modèle important » confirme ces données.

Capacités techniques et approche stratégique

Selon la stratégie avancée par l'Académie chinoise des technologies de fusées (CALT), le pays souhaite former une famille de fusées de 5, 7 et 10 mètres de diamètre pour le transport spatial. Actuellement, la Long March 10 de 5 mètres est en préparation pour le programme lunaire, tandis que la Long March 9 de 10,6 mètres devrait voler dans les années 2030. La nouvelle classe de 7 mètres sera capable d'acheminer entre 25 et 50 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse.

L'une des principales caractéristiques de la nouvelle fusée est l'utilisation de moteurs au méthane. On suppose que les moteurs YF-209 avec une poussée de 80 tonnes et 200 tonnes seront utilisés. De plus, l'acier inoxydable à haute résistance a été choisi comme matériau de fuselage au lieu des alliages d'aluminium. Cette méthode permet une production plus rapide et moins coûteuse des structures.

Problèmes de logistique et d'infrastructure

La fabrication et le transport de fusées d'une telle dimension posent des défis particuliers. Le transport de structures de plus de 7 mètres de diamètre par rail ou route est impossible. Par conséquent, la Chine prévoit d'organiser la production de ces fusées directement dans des zones côtières et à proximité du cosmodrome de Wenchang sur l'île de Hainan.

La direction du cosmodrome de Hainan a confirmé la construction future de nouvelles plates-formes de lancement pour les fusées de 7 et 10 mètres de diamètre. Actuellement, les complexes existants ne peuvent accepter que des lanceurs allant jusqu'à 5 mètres. L'extension du cosmodrome donnera à la Chine un avantage majeur dans la création de grandes constellations de satellites et la construction de stations massives dans l'espace.

La mise en œuvre de ce projet augmentera considérablement la compétitivité de la Chine dans l'espace. Les technologies réutilisables réduiront le coût des vols, rendant le transport de fret spatial plus massif et accessible. Cela, à son tour, servira à renforcer la position de la Chine dans la course spatiale mondiale.