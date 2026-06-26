Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie de 11 000 mAh et luminosité record

·5·Technologie
Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie de 11 000 mAh et luminosité record

Le géant technologique chinois Honor a officiellement lancé le nouveau smartphone Honor X80 Pro Max, visant à révolutionner le segment du milieu de gamme. Cet appareil se distingue nettement de ses concurrents par son autonomie sans précédent et les capacités de son écran. L'appareil établit de nouveaux standards non seulement en termes de puissance, mais aussi de durabilité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La caractéristique principale du smartphone est sa batterie massive de 11 000 mAh. Selon ixbt.com, une telle capacité permet à l'appareil de diffuser en direct (streaming) pendant plus de 26 heures sans interruption. Ce chiffre constitue un record parmi les smartphones modernes. De plus, le gadget prend en charge la charge rapide de 90 W et la charge inverse de 27 W.

Technologies d'écran et niveau de protection

Le Honor X80 Pro Max est également prêt à impressionner les utilisateurs avec son écran. La dalle de 6,8 pouces offre une résolution 1.5K (1280 x 2788) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le point le plus remarquable est la luminosité maximale de l'écran qui atteint 10 000 nits, garantissant une visibilité ultra-claire même sous la lumière directe du soleil.

L'appareil mérite l'attention non seulement pour sa puissance interne, mais aussi pour sa protection externe. Il est certifié selon la norme IP69K, ce qui signifie qu'il ne craint pas seulement l'eau et la poussière, mais aussi les jets d'eau chaude à haute pression. Dans des conditions climatiques chaudes et poussiéreuses, un tel niveau de protection offre sans aucun doute un avantage supplémentaire aux utilisateurs.

Spécifications techniques et garantie

Le matériel du smartphone est basé sur le processeur Snapdragon 6 Gen 5. Selon les besoins, les clients peuvent choisir les configurations suivantes :

  • de 8 GB à 12 GB de mémoire vive (RAM) ;
  • jusqu'à 512 GB de stockage interne (flash-storage) ;
  • module NFC et port infrarouge ;
  • haut-parleurs stéréo et système MagicOS 10.0 (basé sur Android 16).
Côté caméra, le Honor X80 Pro Max est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et d'une caméra frontale de 8 mégapixels, permettant de prendre des photos de qualité pour un smartphone de milieu de gamme.

Le fabricant a tellement confiance en la qualité de son produit qu'il offre une garantie de remplacement gratuit de l'écran et de la batterie pendant deux ans pour les appareils achetés sur le marché chinois. Le prix de départ de l'appareil est d'environ 290 dollars, atteignant jusqu'à 410 dollars pour la configuration maximale. Ce rapport prix-performances renforce considérablement la position de la marque Honor dans la catégorie intermédiaire.

HonorSmartphoneTechnologieBatterieChine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple augmente officiellement les prix de certains appareilsApple augmente officiellement les prix de certains appareilsAujourd'hui, 09:45Éruptions solaires de classe X attendues : risque de fortes tempêtes magnétiques sur TerreÉruptions solaires de classe X attendues : risque de fortes tempêtes magnétiques sur TerreAujourd'hui, 09:00SpaceX a testé avec succès le nouveau moteur du StarshipSpaceX a testé avec succès le nouveau moteur du StarshipAujourd'hui, 08:25Nubia Air Pro : l'un des smartphones les plus fins au monde arrive sur le marché européenNubia Air Pro : l'un des smartphones les plus fins au monde arrive sur le marché européenAujourd'hui, 07:25La Maison Blanche demande à OpenAI de ralentir le déploiement de son nouveau modèle d'IALa Maison Blanche demande à OpenAI de ralentir le déploiement de son nouveau modèle d'IAAujourd'hui, 04:53Bonne nouvelle pour les amateurs de smartphones compacts : Enough Phone présente un modèle de 5,2 poucesBonne nouvelle pour les amateurs de smartphones compacts : Enough Phone présente un modèle de 5,2 poucesAujourd'hui, 03:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois
Monstre d'autonomie : le Honor X80 Pro Max avec batterie de 11 000 mAh dévoilé pour la première fois