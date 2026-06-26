Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie de 11 000 mAh et luminosité record

Le géant technologique chinois Honor a officiellement lancé le nouveau smartphone Honor X80 Pro Max, visant à révolutionner le segment du milieu de gamme. Cet appareil se distingue nettement de ses concurrents par son autonomie sans précédent et les capacités de son écran. L'appareil établit de nouveaux standards non seulement en termes de puissance, mais aussi de durabilité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La caractéristique principale du smartphone est sa batterie massive de 11 000 mAh. Selon ixbt.com, une telle capacité permet à l'appareil de diffuser en direct (streaming) pendant plus de 26 heures sans interruption. Ce chiffre constitue un record parmi les smartphones modernes. De plus, le gadget prend en charge la charge rapide de 90 W et la charge inverse de 27 W.

Technologies d'écran et niveau de protection

Le Honor X80 Pro Max est également prêt à impressionner les utilisateurs avec son écran. La dalle de 6,8 pouces offre une résolution 1.5K (1280 x 2788) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le point le plus remarquable est la luminosité maximale de l'écran qui atteint 10 000 nits, garantissant une visibilité ultra-claire même sous la lumière directe du soleil.

L'appareil mérite l'attention non seulement pour sa puissance interne, mais aussi pour sa protection externe. Il est certifié selon la norme IP69K, ce qui signifie qu'il ne craint pas seulement l'eau et la poussière, mais aussi les jets d'eau chaude à haute pression. Dans des conditions climatiques chaudes et poussiéreuses, un tel niveau de protection offre sans aucun doute un avantage supplémentaire aux utilisateurs.

Spécifications techniques et garantie

Le matériel du smartphone est basé sur le processeur Snapdragon 6 Gen 5. Selon les besoins, les clients peuvent choisir les configurations suivantes :

de 8 GB à 12 GB de mémoire vive (RAM) ;

jusqu'à 512 GB de stockage interne (flash-storage) ;

module NFC et port infrarouge ;

haut-parleurs stéréo et système MagicOS 10.0 (basé sur Android 16).

Côté caméra, le Honor X80 Pro Max est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et d'une caméra frontale de 8 mégapixels, permettant de prendre des photos de qualité pour un smartphone de milieu de gamme.

Le fabricant a tellement confiance en la qualité de son produit qu'il offre une garantie de remplacement gratuit de l'écran et de la batterie pendant deux ans pour les appareils achetés sur le marché chinois. Le prix de départ de l'appareil est d'environ 290 dollars, atteignant jusqu'à 410 dollars pour la configuration maximale. Ce rapport prix-performances renforce considérablement la position de la marque Honor dans la catégorie intermédiaire.