La NASA abandonne quatre projets du programme Artemis en raison de l'explosion des coûts

L'administration nationale d'aéronautique et d'espace des États-Unis (NASA) a décidé d'arrêter quatre projets majeurs dans le cadre de son vaste programme lunaire Artemis. Cette décision fait suite à une augmentation soudaine et massive du coût total de ces projets et à un report des délais de plusieurs années. Un rapport publié par le bureau de l'inspecteur général de la NASA souligne que cette mesure est nécessaire pour préserver la stabilité financière de l'agence. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données, la valeur initialement estimée des quatre projets annulés s'élevait à 2,8 milliards de dollars. Cependant, au cours du processus de développement, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 5,9 milliards de dollars. Parallèlement, les délais de livraison de ces équipements ont été retardés de 7 ans par rapport au plan. Selon les conclusions des auditeurs, si les projets n'avaient pas été arrêtés, les coûts et le temps passé auraient inévitablement continué d'augmenter.

Changement des priorités stratégiques

L'administration de la NASA avait annoncé l'abandon de ces projets dans le cadre d'une nouvelle stratégie nommée Ignition, dévoilée en mars. La direction de l'agence se concentre désormais sur l'établissement d'une base permanente directement à la surface de la Lune plutôt que sur la création d'une infrastructure en orbite lunaire. Cela nécessite une simplification de l'architecture globale du programme Artemis.

Parmi les projets annulés figurent des composants critiques tels qu'un nouvel étage supérieur pour la fusée super lourde Space Launch System (SLS) et l'Universal Stage Adapter. Bien que certains contractants et membres de la communauté spatiale aient critiqué l'arrêt de projets dont le niveau de préparation était élevé, la NASA a précisé que ces dispositifs n'étaient pas vitaux pour le premier alunissage humain.

Pourquoi les coûts ont-ils autant augmenté ?

Le projet Universal Stage Adapter est un exemple frappant de perte de contrôle des coûts. Le contrat conclu avec la société Dynetics en 2017 s'élevait à 131 millions de dollars. Au moment de la fermeture du projet, son prix avait atteint 353 millions de dollars. Les auditeurs estiment que si les travaux s'étaient poursuivis, cet adaptateur fabriqué en matériau composite simple aurait coûté 500 millions de dollars et n'aurait été prêt qu'en 2030.

Augmentation de la valeur des projets de 2,8 à 5,9 milliards de dollars ;

Retard de 7 ans dans les délais de livraison ;

Non-respect des termes contractuels par les prestataires ;

Révision des plans de la station Lunar Gateway en orbite lunaire.

De plus, l'avenir de la station orbitale Lunar Gateway est également remis en question. L'instruction donnée à la société Northrop Grumman d'arrêter les travaux sur le module Habitation and Logistics Outpost confirme que l'agence abandonne complètement l'ancienne conception. Selon la publication ixbt.com, de telles décisions permettent à la NASA d'économiser des fonds et de les orienter vers des technologies plus cruciales pour assurer une présence humaine durable sur la Lune.