Un « pit-stop » pour robotaxis : Aseon Labs résout le problème du transport autonome

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Un « pit-stop » pour robotaxis : Aseon Labs résout le problème du transport autonome

Il est devenu courant de croiser des véhicules autonomes circulant sans passagers dans les rues de San Francisco. Cependant, ces robotaxis sont souvent contraints de se rendre dans des bases spécialisées en périphérie de la ville pour une simple recharge ou un nettoyage. Selon TechCrunch, la startup Aseon Labs, basée à Redwood City en Californie, propose une solution innovante à ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Ce que l'on appelle dans le secteur les « deadhead miles », c'est-à-dire les distances parcourues sans passager, représente l'un des coûts les plus élevés pour les compagnies de robotaxis. Aseon Labs prévoit de créer des modules automatisés (pods) de la taille d'une place de parking, répartis à travers les villes. Ces dispositifs assureront l'inspection, le nettoyage et la recharge des robotaxis, faisant office de véritable « pit-stop robotisé ».

Investissements et perspectives du projet

L'idée a déjà attiré l'attention d'investisseurs majeurs. Aseon Labs a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Crane Venture Partners. Le projet implique également Y Combinator, la société Expa de Garrett Camp (co-fondateur d'Uber), ainsi que d'anciens employés d'Anthropic, Nuro et Tesla. Les fonds levés seront alloués à la création de cinq prototypes et à l'expansion de l'équipe d'ingénieurs.

Les fondateurs d'Aseon Labs, George Kalligeros et Dan Keene, avaient précédemment lancé avec succès Pushme, une startup créant une infrastructure de remplacement de batteries pour la micromobilité. Leur expérience est désormais orientée vers la résolution des problèmes logistiques des voitures autonomes. Selon Kalligeros, pour que les robotaxis soient rentables, ils doivent être maximaux actifs durant la journée et réduire leur temps de trajet à vide.

Intégration à l'infrastructure urbaine

Actuellement, les dépôts desservant les robotaxis sont souvent situés loin du centre-ville en raison du prix élevé de l'immobilier. Les modules proposés par Aseon Labs, grâce à leur compacité, peuvent être installés directement dans les zones à forte demande. Cela permet d'économiser considérablement le temps et l'énergie dépensés par les robotaxis pour se rendre aux centres de maintenance.

Cette technologie devrait être une étape cruciale pour aligner économiquement les services de robotaxis sur ceux des taxis traditionnels. Si un robotaxi est constamment occupé à transporter des passagers et ne s'arrête que pour une maintenance technique rapide, il est naturel que le prix du service baisse et que l'efficacité augmente. Aseon Labs ambitionne de former un écosystème complet de transport autonome en étendant son réseau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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