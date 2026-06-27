Le prix du rétro-smartphone Commodore Callback 8020 baisse après les critiques des utilisateurs

Le smartphone Commodore Callback 8020, destiné aux amateurs de gadgets rétro, a fait l'objet de critiques sévères dès sa présentation initiale. Les utilisateurs ont jugé le prix de 500 dollars excessif compte tenu des caractéristiques techniques modestes de l'appareil. Suite à ce mécontentement, le fabricant a décidé de revoir sa politique tarifaire et de réduire le prix de l'appareil. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la société Commodore a considérablement réduit le prix du modèle Callback 8020, le fixant à 400 dollars pour la plupart des versions. Avec une remise supplémentaire de 50 dollars offerte aux premiers acheteurs, il est désormais possible de réserver le smartphone pour 350 dollars. Cependant, cette baisse de prix a été réalisée au détriment de certains composants techniques.

Compromis pour réduire le prix

Pour abaisser le prix, l'entreprise a procédé à deux changements majeurs. Premièrement, les écouteurs filaires ont été retirés du pack standard — ils seront désormais vendus comme un accessoire séparé. Deuxièmement, le changement le plus important concerne l'intérieur de l'appareil : le modèle de base utilisera des puces de mémoire reconditionnées (refurbished), récupérées sur les cartes mères d'anciens appareils, au lieu de nouveaux modules de mémoire.

Le fabricant souligne que les nouvelles puces de mémoire seront conservées uniquement dans les modifications plus coûteuses. Auparavant, les représentants de Commodore justifiaient le prix élevé par la conception complète de l'appareil, le design du boîtier, la carte mère et les coûts de création d'un système d'exploitation spécial basé sur Sailfish OS. Il a également été mentionné que la hausse des prix des puces de mémoire sur le marché et le faible volume de production (quelques dizaines de milliers d'exemplaires plutôt que des centaines de milliers) ont influencé le coût de revient.

Caractéristiques techniques et état du marché

Techniquement, le Commodore Callback 8020 appartient au segment entrée-milieu selon les standards actuels. L'appareil est équipé d'un petit écran de 3,25 pouces, d'un processeur MediaTek Helio G81, de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage. C'est précisément l'inadéquation de ces caractéristiques avec le prix de 500 dollars qui a causé la principale critique des utilisateurs.

Du point de vue du marché ouzbek et régional, un prix de 350-400 dollars reste assez élevé. En effet, pour ce montant, on peut aujourd'hui acheter des modèles iPhone ou Samsung bien plus puissants (d'occasion ou du segment milieu de gamme). Cependant, le Callback 8020 n'est pas destiné au marché de masse, mais à un cercle restreint de collectionneurs nostalgiques du design compact « clapet ».

En conclusion, cette étape de la marque Commodore est une tentative d'adaptation aux exigences du marché. Bien que l'utilisation de puces reconditionnées soit rare dans le monde technologique, seul le temps dira dans quelle mesure cela aidera à populariser ce gadget rétro.